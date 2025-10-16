România aduce șoferi de TIR din India, Dubai, Qatar sau Bahrain. Cu cât sunt plătiți

România aduce șoferi de TIR din India, Dubai, Qatar sau Bahrain, pentru a acoperi deficitul uriaș de forță de muncă din transporturile rutiere de mărfuri sau de persoane, estimat la 70.000 de șoferi profesioniști de camion și încă pe-atât pentru conducători de autobuze, autocare și taxiuri.

De altfel, Europa se confruntă cu un deficit de aproape 500.000 de șoferi. În lipsa importului de muncitori străini, acest deficit ar putea crește până la aproximativ 745.000 de șoferi până în 2028, potrivit Uniunii Internaționale a Transportului Rutier (IRU). Iar dacă nu se iau măsuri radicale estimările arată că în următorii cinci ani încă 3,4 milioane de șoferi profesioniști vor ieși din piața muncii.

În România, cererea pentru șoferi străini a crescut exponențial în ultimul an, de 3-4 ori mai mult față de anii anteriori, cel mai mult fiind căutați șoferii profesioniști cu permis auto categoria C/CE/D/DE pentru transport local și internațional, dar și stivuitoriști pentru manipulare marfă. Țara noastră are unul dintre cele mai severe deficite de șoferi profesioniști din Uniunea Europeană. Este nevoie de 70.000 de șoferi profesioniști de camion, iar deficitul total este estimat la aproximativ 150.000 de conducători auto – de la șoferi de TIR și camioane, până la conducători de autobuze, autocare și taxiuri, potrivit UNTRR (Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România).

„Nevoia de șoferi profesioniști este în continuă creștere – atât pentru transportul de marfă, cât și pentru transportul de persoane. Cea mai mare cerere vine din zona transportului internațional de marfă, în special pentru cursele din țările Uniunii Europene, unde angajatorii din România apelează tot mai mult la recrutarea de șoferi din Asia, pentru a acoperi deficitul acut de personal. Lipsa șoferilor sau rotația frecventă a personalului creează dificultăți majore în zona operațională: multe companii nu își pot onora comenzile la timp sau sunt nevoite să refuze contracte noi și nu își pot planifica o expansiune, deși nu duc lipsă de clienți, comenzi sau de camioane, și ar fi un potențial enorm de creștere.

În aceste condiții, India a devenit una dintre cele mai importante surse de forță de muncă – șoferii indieni au o pregătire profesională solidă, sunt disciplinați, vorbesc limba engleză și sunt dispuși să lucreze pe termen lung. Noi oferim clienților o procedură completă și personalizată prin care aceștia selectează șoferii dintr-un pol mare de candidați. Astfel, își optimizează costurile de recrutare, nu au griji cu procesul de conformare legală pentru aducerea și integrarea angajaților din India. Șoferii sunt pregătiți și experimentați fiind selectați în funcție de experiență reală și o probă practică în centrul nostru de testare, dotat cu poligon, săli de curs și camere video, atât perimetrale cât și în interiorul camionului”, declară Cosmin Șerban, Managing Director & Co-Founder TAKT Recruitment.

Un șofer profesionist primește între 1.200 și 3.000 euro net/lună

Întrebat cîți șoferi de TIR din India a adus până în prezent și câți vrea să mai aducă, Șerban a declarat pentru „Adevărul” că procedurile sunt însă la început, aducând până acum 350 de șoferi de TIR în România, în derulare aflându-se operațiunile pentru încă alți 130.

„Avem un plan activ de extindere și avem la acest moment în procedură alte 130 de persoane în următoarele luni, număr care variază și în funcție de cererea companiilor partenere. Aducerea șoferilor se face în etape planificate, astfel încât fiecare companie să poată integra personalul fără a-și întrerupe activitatea”, a declarat Cosmin Șerban pentru „Adevărul”.

Întrebat cu cât sunt plătiți acești șoferi în România, expertul în recrutarea lucrătorilor străini a afirmat că „potrivit legii în vigoare, pachetul de angajare include salariul minim din România, la care se adaugă diurna zilnică, stabilită în funcție de tipul de transport și politica fiecărei companii”.

„Pentru deplasările interne, diurna este cuprinsă între 23 și 57,5 lei/zi, conform prevederilor legale (HG nr. 1860/2006).

Pentru deplasările în spațiul Uniunii Europene, diurna pornește, în funcție de țară, de la 35 euro/zi, în funcție de destinație și nivelul stabilit de angajator (conform HG nr. 518/1995).

În general, cele mai mari venituri sunt ale șoferilor de camion care lucreaza pe Comunitate. Un șofer profesionist poate câștiga net între 1.200 și 3.000 euro/lună, în funcție de rută, durată și specificul activității”, a explicat specialistul.

Întrebat care sunt costurile de aducere în România, acesta a precizat că valoarea totală pentru recrutare, acte, viză, relocare și integrare este acceptabilă și se poate plăti în rate. „Valoarea totală este în general mai mică decât câștigurile nete lunare ale unui șofer internațional, astfel încât investiția se amortizează rapid după primele luni de activitate”, a spus el.

Exigențe mari pentru condus în Dubai, Qatar, Bahrain, Oman, Kuweit

Șoferii profesioniști sunt solicitați atât de companii din transport și logistică pentru a lucra pe camion pe rute interne și externe, cât și de companii din domenii de producție pentru transport local și manipulare de marfă.

India, în special nordul țării, este recunoscută la nivel internațional ca o sursă tradițională de șoferi profesioniști, cu o adevărată cultură a transportului rutier.

„Preselectăm în general un mix de candidați cu experiență în India și în Golf – peninsula Arabă – Dubai, Qatar, Bahrain, Oman, Kuweit, pentru că acolo rigorile de condus și de profesionalism la locul de muncă sunt exigente și pentru că au avut o expunere mai mare la alte țări și le este mai ușor să se adapteze în România. Recrutăm preponderent șoferi originari din regiunea de nord a Indiei, Punjab, unde există o adevărată cultură a camioanelor – mulți dintre ei sunt pasionați de condus și își doresc să ajungă în Europa nu doar pentru bani, ci și pentru a demonstra că fac parte dintr-o elită a profesiei. Se mândresc cu faptul că lucrează în UE și au grijă de camion ca de propriul lor bun.

Indienii sunt profesioniști serioși, oameni pașnici, respectuoși și disciplinați. Se adaptează rapid la regulile companiei și respectă procedurile interne, programul de lucru și cerințele legale. Au o atitudine pozitivă și vor să învețe – odată ce înțeleg procesele, le respectă cu strictețe. În plus, nu au sărbătorile noastre, ceea ce le permite să lucreze full-time în perioadele noastre de vârf, august sau decembrie, când tarifele sunt mai mari și atunci companiile au o profitabilitate crescută”, explică Cosmin Șerban.

Cum sunt selectați șoferii indieni care ajung să lucreze în România

Sunt selectați candidații cu experiență, vorbitori de limba engleză și care au familie. Astfel sunt motivați să lucreze pentru a trimite peste 90% din salariu acasă. În general, au vârste între 25 și 45 ani. În plus, sunt verificați și testați cu atenție prin analiza documentelor (inclusiv caziere), a interviurilor și a probelor practice.

Înainte de a ajunge în România, candidații din India trec printr-un test riguros în centre de pregătire pentru șoferi profesioniști de transport marfă și transport de persoane. Practic, se pregătesc în săli moderne de instruire teoretică și dau probă de condus pe camioane și autobuze într-un poligon profesional, toate acestea sub supraveghere video live.

Scopul acestor centre este de a evalua competențele reale ale șoferilor și de a asigura că aceștia sunt pregătiți să respecte standardele europene de siguranță și legislație rutieră.

Angajatorii din România se pot deplasa în India pentru recrutare și testare sau o pot face de la distanță, prin multiple feed-uri video, atât perimetrale cât și amplasate în interiorul camionului.

După testare, șoferii indieni participă la cursuri cu pregătire pe legislația română și europeană înainte de sosirea în țară. Următorul pas este obținerea avizului de muncă, a vizei și al permisului de ședere în România, dar și un proces de integrare pentru ca șoferii să poată urca la volan în siguranță și legalitate.

De ce șoferii străni nu pot pleca de la locul de muncă din România

Pe lângă motivația economică mare să rămână, șoferii din India pot munci în România prin proceduri reglementate strict. Sunt, juridic, dependenți de angajator pentru dreptul de ședere.

„Se spune informal că ‘nu pot fugi’ – în realitate, nu pot schimba legal angajatorul fără un nou aviz de muncă. Dacă o fac fără respectarea procedurilor, intră în ședere ilegală și riscă deportarea. Există un cadru legal strict: lucrătorii non-UE vin în România pe o viză condiționată, legată de angajator. Nu au voie să schimbe angajatorul decât dacă obțin un nou aviz și un nou permis de ședere, iar în primul an de activitate au nevoie de acordul expres al companiei inițiale.

Prin plecarea ‘fără acord’, angajatul străin încălcă legislația de imigrare, riscă să fie deportat, și poate avea interdicție de intrare în România sau în UE până la 5 ani. În plus, firmele care îl primesc la lucru fără acte pot primi amenzi considerabile”, detaliază Cosmin Șerban.