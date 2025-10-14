search
Marți, 14 Octombrie 2025
Parlamentul a decis: bolnavii de cancer pot retrage toți banii din Pilonul II. Legea pensiilor private, trimisă lui Nicuşor Dan pentru promulgare

Publicat:

Camera Deputaților a aprobat marți, 14 octombrie, proiectul de lege privind plata pensiilor private, în forma adoptată anterior de Senat. Acesta prevede că bolnavii de cancer pot retrage integral economiile acumulate în Pilonul II, într-o singură tranșă.

Bolnavi oncologici îşi pot lua banii din Pilonul II într-o singură traşă. FOTO Shutterstock
Bolnavi oncologici îşi pot lua banii din Pilonul II într-o singură traşă. FOTO Shutterstock

Legea pensiilor private, care introduce o excepție importantă pentru pacienții oncologici, a fost adoptată de Parlament și trimisă la promulgare președintelui Nicușor Dan. Proiectul prevede că persoanele diagnosticate cu afecțiuni oncologice pot retrage integral, într-o singură tranşă, suma acumulată în conturile Pilonului II de pensii, scrie Agerpres.

 „Bolnavul cu afecțiuni oncologice poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal la Pilonul II de pensii, într-o plată unică”, se arată în textul legii.

În cazul celorlalți participanți la Pilonul II, plata sumelor acumulate va fi parțială: 30% din totalul contribuțiilor pot fi retrase imediat, iar restul vor fi plătite eșalonat, pe o perioadă de opt ani. Tranșele lunare nu pot fi mai mici de 1.251 de lei, echivalentul pensiei minime aflate în plată.

Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) gestionau, la finalul lunii iunie 2025, active totale de 170,8 miliarde de lei, în creștere cu 19% față de anul anterior. Cele mai multe investiții au fost realizate în titluri de stat, care dețin 66,3% din totalul activelor, urmate de acțiuni (23,7%) și obligațiuni corporative (4%).

În prezent, peste 8,3 milioane de români contribuie lunar la Pilonul II, cu o cotă de 4,75% din salariul brut.

În ceea ce priveşte Pilonul III, cel al pensiilor facultative, şi acesta a înregistrat, la rândul său, o creștere semnificativă, ajungând la 6,26 miliarde de lei în iunie 2025, cu 17,5% mai mult decât în anul precedent.

Adoptarea legii pensiilor private vine în contextul în care Guvernul încearcă să adapteze sistemul la nevoile unor categorii vulnerabile de contribuabili și să clarifice procedura de plată pentru participanții care doresc retragerea economiilor.

Societate

