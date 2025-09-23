Bolnavii de cancer își vor putea retrage toți banii odată din Pilonul 2 de pensii, conform deciziei Comisiei de buget-finanţe a Senatului

Bolnavii cu afecțiuni oncologice pot primi, la cerere, 100% din valoarea activelor lor personale la Pilonul 2 de pensii, într-o plată unică, a decis, marți, Comisia de buget-finanțe a Senatului, prin adoptarea unui amendament la proiectul legii privind plata pensiilor private, inițiat de Guvern.

În forma inițiată de Guvern, proiectul prevede, între altele, că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul 2 - pilonul obligatoriu administrat privat - vor primi iniţial doar 30% din sumă, iar plata pentru restul banilor va fi eşalonată pe 8 ani, potrivit Agerpres.

„Se deschide o cutie a Pandorei în care excepţia devine o regulă"

În comisie, dezbaterile s-au blocat la amendamentul care prevede ca de aceeaşi facilitate ca bolnavul oncologic să beneficieze şi bolnavii cu afecţiuni cronice debilitante şi/sau consumptive, din categoria afecţiunilor cardiovasculare, pulmonare, neurologice, renale, digestive, ginecologice, osteo-articulare, urologice, boli rare, infecţii cu virusuri hepatice, infecţia HIV, TBC, precum şi categoria bolnavilor cu comorbidităţi.

„Este un număr foarte mare de cazuri introduse prin acest amendament, nu sunt cazuri extreme. Recomandarea OCDE este foarte clară - excepţii pentru fonduri mici sau circumstanţe extreme. Practic, se deschide o cutie a Pandorei în care excepţia devine o regulă", a afirmat vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) Dan Armeanu, la dezbaterea din Comisia senatorială de buget.

Dezbaterile din Comisia de buget a Senatului au fost amânate cu o săptămână pentru ca ASF şi Ministerul Sănătăţii să vină cu puncte de vedere scrise la acest amendament.

Senatul este prima cameră sesizată, iar Comisiile de mucă şi de buget-finanţe din Senat vor acorda raport proiectului legii privind plata pensiilor private.