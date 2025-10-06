search
Luni, 6 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Senatul deschide cutia pensiilor private. Se schimbă, din nou, regulile pentru Pilonul II și III

0
0
Publicat:

Guvernul permite retragerea a 30% din economiile din Pilonul II și III, restul urmând să fie plătit eșalonat pe opt ani. Bolnavii oncologici pot încasa integral suma. Măsura oferă flexibilitate, dar riscă să afecteze încrederea în sistemul privat de pensii și stabilitatea pieței, cred experții.

Pensii private - pensie. FOTO: 123 RF
Pensii private - pensie. FOTO: 123 RF

Senatul a votat legea care schimbă fundamental modul în care românii își pot retrage economiile din fondurile de pensii private. Proiectul prevede că beneficiarii pot încasa maximum 30% din sumă într-o singură tranșă, iar restul în plăți lunare timp de opt ani. O excepție majoră vizează pacienții oncologici, care vor putea retrage integral banii. Economiștii și supraveghetorii pieței avertizează că modificările pot slăbi încrederea contribuabililor în Pilonul II și pot pune presiune pe lichiditățile sistemului financiar.

Senatorii au aprobat recent proiectul de lege privind plata eșalonată a pensiilor private, după o dezbatere intensă. Inițiativa guvernului introduce o limită clară: românii vor putea retrage cel mult 30% din sumele acumulate în Pilonul II, Pilonul III sau Pilonul IV, restul fiind plătit în tranșe lunare pe durata a opt ani. Fiecare tranșă nu poate fi mai mică de 1.251 de lei, valoarea actuală a pensiei minime.

În timpul dezbaterilor din Comisia pentru buget, senatorii au introdus un amendament care permite bolnavilor oncologici să retragă întreaga sumă, într-o singură tranșă. Alte propuneri, prin care și persoanele cu afecțiuni cronice grave ar fi beneficiat de același drept, au fost respinse.

„Pacientul oncologic este definit clar de legislația primară, are o speranță de viață redusă și o nevoie imediată de tratament”, a explicat senatoarea Maria Horga (PNL), președinta Comisiei pentru muncă. Opoziția a criticat însă decizia. Senatorul Petrișor Peiu (AUR) a afirmat că „se creează o discriminare între bolnavi”, iar Violeta Alexandru (USR) a atras atenția că „un sistem de pensii nu trebuie confundat cu unul de sănătate”.

Avertismentul ASF

Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Dan Armeanu, a avertizat că lărgirea excepțiilor poate destabiliza sistemul: „Recomandarea OCDE este foarte clară – excepții doar pentru circumstanțe extreme. Dacă lista bolilor se extinde, riscăm ca excepția să devină regulă și să deschidem o cutie a Pandorei”, a spus acesta, potrivit Agerpres.

Potrivit celui mai recent raport ASF, fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) aveau, la finalul lunii august 2025, active de 179,6 miliarde de lei, în creștere cu 21% față de anul precedent. Investițiile s-au realizat în proporție de 94% în active românești, majoritatea în titluri de stat și acțiuni listate la BVB, ceea ce înseamnă că retragerile masive ar afecta direct finanțarea statului.

Ce spun economiștii

Economistul Adrian Negrescu a spus pentru RFI România că legea „vine târziu, dar creează noi probleme.”

Citește și: Legea pensiilor private: cine poate să retragă toți banii odată. ASF avertizează: „Se deschide cutia Pandorei”
„Nu vorbim de un depozit bancar, ci de un fond de pensii. Este normal ca plățile să se facă eșalonat. Totuși, excepția pentru bolnavii oncologici creează o discriminare între bolnavii gravi. Ar trebui reguli egale pentru toți.”

Negrescu subliniază că românii nu trebuie să își pună mari speranțe în sumele acumulate în Pilonul II:

„În majoritatea cazurilor, această pensie nu va depăși 6.000–7.000 de euro la momentul retragerii. Chiar și dacă ar putea lua toți banii deodată, acești bani nu le vor asigura o bătrânețe liniștită.”

El atrage atenția și asupra dependenței statului de aceste fonduri, care sunt printre cei mai mari cumpărători de titluri de stat:

„Guvernul are nevoie de bani pentru a-și acoperi cheltuielile, iar fondurile private de pensii finanțează indirect statul. Dacă sistemul s-ar prăbuși, bugetul ar avea mari probleme de finanțare.”

În opinia sa, Camera Deputaților ar trebui să corecteze discriminarea dintre categoriile de bolnavi și să stabilească reguli unitare:

„Dacă un pacient oncologic poate retrage toți banii, de ce nu și un cardiac sau un bolnav renal? Aceasta poate deveni o problemă de constituționalitate.”

ASF confirmă creșterea cu 20% a fondurilor pe luna august

Conform comunicatului ASF, la finalul lui august 2025, activele fondurilor de pensii private obligatorii au atins 179,6 miliarde de lei, titlurile de stat reprezintă 65,8% din portofoliu (118,2 miliarde lei), acțiunile se situează la 24,7% (44,4 miliarde lei), obligațiunile corporative sunt la 4,1% (7,3 miliarde lei) iar numărul participanților este de 8,4 milioane de români.

ASF subliniază, într-un comunicat emis în octombrie, că fondurile private de pensii administrează active de 179,6 miliarde de lei la finalul lunii august, în creștere cu 21% față de anul precedent. Potrivit instituției, 94% din investiții sunt realizate în active românești, majoritatea fiind titluri de stat sau acțiuni listate la Bursa de Valori București (BVB).

O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la BVB, ceea ce arată contribuția directă a fondurilor la finanțarea economiei”, precizează ASF, citată de Forbes România.

Citește și: Modificări în proiectul pensiilor private. Economist: „Nu facem decât să devalorizăm legea”

La finalul lunii august, titlurile de stat dețineau 65,8% din portofoliu (118,2 miliarde lei), acțiunile 24,7% (44,4 miliarde lei), iar obligațiunile corporative 4,1% (7,3 miliarde lei). Numărul total al participanților era de 8,4 milioane, iar contribuția medie lunară a fost de 415 lei.

Ce urmează

Proiectul va ajunge în Camera Deputaților, care este for decizional. Deputații pot modifica procentul de retragere, perioada de plată sau criteriile privind categoriile eligibile.

Economiștii avertizează că orice relaxare suplimentară ar putea submina stabilitatea sistemului de pensii private și ar afecta indirect capacitatea statului de a se finanța prin titluri de stat.

În prezent, sistemul de pensii private obligatorii (Pilonul II) are peste 8,4 milioane de participanți și gestionează aproape 10% din PIB-ul României, potrivit datelor ASF și Forbes România.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
digi24.ro
image
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă
stirileprotv.ro
image
Semn de la Univers despre o zodie. Va fi apărată de orice rău până la finalul anului
gandul.ro
image
Ce pedeapsă ar mai avea de executat Sorin Oprescu în România. Paralela cu Alina Bica
mediafax.ro
image
Iubita lui Sorin Oprescu, cu un venit lunar de peste 20.000 de lei, a cerut scutire de la plata taxei judiciare. Ce s-a întâmplat cu vila de 600.000 de euro din Primăverii
fanatik.ro
image
Epilog în dosarul mitei luate de Mitică Dragomir de la compania RCS&RDS. Faptele sunt prescrise, dar procurorii cer confiscări colosale
libertatea.ro
image
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
digi24.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
digisport.ro
image
Surse: CCR va amâna din nou verdictul pe pensiile magistraților; decizie doar pe celelalte trei legi din Pachetul II
stiripesurse.ro
image
Ce înseamnă zăpada în octombrie. Modelele meteorologice ale celor mai grele șase ierni dau indicii pentru cum va fi cea care urmează
antena3.ro
image
Vieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să plece
observatornews.ro
image
Actorul de la Antena 1 a stat lipit de Gina Chirilă toată seara! El însurat, ea proaspăt îndrăgostită, dar… A păzit-o mai ceva ca un bodyguard!
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Anii care nu se iau în calcul pentru pensie. Lista completă a perioadelor care nu aduc vechime în muncă
playtech.ro
image
Informație de ultimă oră despre Samuel Asamoah, după ce chinezii au anunțat că riscă să rămână paralizat! Care e situația fostului jucător al lui Mititelu. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Marele Vieri s-a convins de Chivu și a spus-o în direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"
digisport.ro
image
FOTO Artiști, vedete, politicieni, oameni de afaceri, toți la botezul lui Lazarus!
stiripesurse.ro
image
Ultima oră! Școli închise în acest județ, din cauza vremii extreme!
kanald.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată obligația în România
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
romaniatv.net
image
Se schimbă totul în spitale. Reguli dure care lovesc în asistente și doctorițe
mediaflux.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Vieți ca-n povești? Destinul tulburător al surorilor Guinness: blestemul unei dinastii de aur. Adevărul ascuns despre surorile Guinness
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Rețetă turcească de salată de vinete cu iaurt și usturoi. E dietetică, delicioasă și sănătoasă
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
Amal și George Clooney, Profimedia 1043240066 jpg
Amal Clooney a îmbrăcat culoarea vedetă a toamnei! Avocata și-a făcut încă o dată celebrul soț extrem de mândru
okmagazine.ro
gold aesthetic wallpaper with hand wearing rings jpg
Femeile care au copilărit în sărăcie poartă adesea aceste accesorii. Ce semnifică?
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihai Trăistariu intervine în scandalul burselor: „Unde să lucreze studenții, să facă striptease noaptea?” Mesaj dur pentru guvernanți: „Asta nu mai e carte!”
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Ce se-ntâmplă cu Regina Letizia? Palatul încearcă să-i ascundă problemele emoționale. Adevărul despre internările și dependențele sale

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!