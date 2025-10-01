Modificări în proiectul pensiilor private. Economist: „Nu facem decât să devalorizăm legea”

Proiectul de lege care prevede modificarea modului în care pot fi retrași banii din pensii private a fost adoptat luni de Senat. Inițiativa a suferit însă unele modificări care au încins spiritele în Parlament. Economistul Bogdan Glăvan subliniază că, de multe ori, în goana după voturi, politicienii „devalorizează” legea, subliniind că „scopul acestui pilon de pensii este acela de a asigura un venit stabil”.

Senatul României, prima cameră sesizată în cazul inițiativei care modifică modul în care beneficiarii își pot retrage banii din pensii private, a adoptat luni proiectul. Potrivit inițiativei, beneficiarii îşi vor putea retrage doar cel mult 30% din suma acumulată la Pilonul II, III sau IV de pensii în momentul ieșirii la pensie. Restul banilor ar urma să fie retraşi pe parcursul a opt ani, în tranșe lunare de peste 1.251 de lei, adică valoare pensiei minime aflată în plată.

Tensiuni în Parlament

Proiectul a suferit însă unele modificări. Comisia de buget-finanțe a Senatului a introdus o excepție prin care bolnavii de cancer pot retrage întreaga sumă într-o singură tranșă, în urma unei solicitări. Amendamentul a fost introdus de către senatoarea Nicoleta Pauliuc (PNL), pentru a da posibilitatea acestei categorii de persoane să își poată retrage integral banii astfel încât să-I poată folosi pentru tratament.

Modificarea a creat însă tensiuni în Parlament, atât la discuțiile în comisii, cât și la momentul adoptării, fiind semnalat, de către unii senatori, că și alți bolnavi ar putea beneficia de aceeași reglementare. Argumentul principal invocat a fost faptul că nimeni nu poate decide dacă un pacient cu o boală cronică are o speranță de viață mai mare decât un bolnav de cancer.

Reprezentantul Ministerului Sănătății a spus însă că nu există criterii clare pentru definirea bolilor cronice, iar o astfel de excepție ar însemna un număr prea mare de excepții. La rândul său, vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară Dan Armeanu a afirmat că „practic, se deschide o cutie a Pandorei în care excepţia devine o regulă”, iar recomandarea OCDE indică clar excepţii pentru fonduri mici sau circumstanţe extreme.

Pericolul „devalorizării” legii

Economistul Bogdan Glăvan a explicat pentru „Adevărul” ca suntem „pe drumul cel bun” cu legiferarea, după 17 ani în care modul de retragere ar banilor din pensiile private ar fi trebuit stabilit. Potrivit economistului, dincolo de recomandările OCDE, este nevoie de această reglementare, pensiile fiind un venit stabil. El atrage însă atenția asupra excepțiilor introduse de parlamentari.

„Suntem pe drumul cel bun în sensul că în sfârșit se pare că vom avea o lege care să stabilească modul de plată. Și mi-aș dori să nu derapăm, la fel cum s-a întâmplat cu pensiile speciale, în n excepții, să aruncăm legea la gunoi, de fapt, și să creăm portițe și excepții pentru diverse persoane sau categorii de oameni. (…) Pensia de stat poate fi retrasă toată odată? Nu. Și atunci, de ce pensia prin acumulare poate fi retrasă toată odată? De ce avem discuția asta? Dintr-o proastă înțelegere a ce înseamnă lege și a ce înseamnă pensie. (…)

Nu stă în picioare nicio justificare, de fapt. Nu facem decât să devalorizăm legea. Revenind la chestiunea financiară, scopul acestui pilon de pensii este acela de a asigura un venit stabil, un venit care să completeze pensia oferită de stat. Deci, un venit periodic, dacă doriți. Dacă îi luăm deodată, înseamnă că nu să mai avem pe urmă. Deci, am încălcat scopul legii. Scopul inițial al legii”.

„Scopul legii este să instituie o regulă generală. Politicienii, în goana de a împușca niște voturi, nu fac decât o inflație de legi. Care sfidează scopul legii, de fapt. Devalorizează legea”

„Legea de aia se numește lege, scopul legii este să instituie o regulă generală de conduită, de ce vreți dumneavoastră. Deci, o regulă generală. Nu putem reglementa cum trebuie să treacă strada fiecare cetățean. (…) Avem zeci de mii de legi în care ne încurcăm. Care e problema cu ele? Problema cu ele este că prin goana asta disperată de a face pe placul oricui și de a mai împușca niște voturi, nu faci, de fapt, decât să subminezi valorile de bază ale unei legi, anume stabilitatea ei, predictibilitatea. Legea trebuie să fie lege, este ca o bornă, știi că va fi valabilă și la anul.

Noi trăim într-o epocă din asta a depravării legislative, în care se introduc fel de fel de legi și se fac fel de fel de excepții. De ce să facem o excepție doar pentru bolnavii de cancer? Putem găsi justificare să facem excepție pentru multe alte categorii sociale, și dacă am făcut excepție, nu cumva chestia asta dă apă la moară sau justifică alte grupuri sociale sau grupuri de presiune, care mîine vor cere o nouă excepție. Este exact dinamica care ne-a adus să avem pensii speciale peste pensii speciale. Inițial ni s-a spus că trebuie să introducem niște pensii speciale. După care au venit încă 20 de categori profesionale, care au cerut și ele pensii speciale. Deci, asta este problema. Că, de fapt, politicienii, în goana de a împușca niște voturi, nu fac decât o inflație de legi. Care sfidează scopul legii, de fapt. Devalorizează legea”, mai spune economistul.

„Parlamentarii nu sunt preocupați să gândească în viitor”

„O altă deficiență a legiferării în România, a Parlamentului, este aceea că, de fapt, parlamentarii nu sunt preocupați să gândească în viitor, să privească în perspectivă la ce o să fie peste 5 ani, peste 10 ani și să gândească legi care să rămână bune și atunci. (…) Scopul pensiei este tocmai altul. Să-ți ofere protecție, un suport financiar pe termen lung. Că poți să întâmpi în probleme de multe ori în 10 ani sau în 20 de ani de zile”, mai spune Bogdan Glăvan.

Soluția, la sistemul de sănătate

Potrivit economistului, politicienii se pot uita și la sistemul de sănătate, unde ar fi faborabil un un sistem mai competitiv:

„Noi ar trebui să mergem către un sistem mai competitiv. Dacă te uiți la Elveția, vezi o grămadă de case de asigurare. Adică, mergem cumva către ce am făcut la sistemul de pensii. Să-i scoatem pe cetățeni de sub povara monopolului de stat și să le lăsăm libertatea de a cotiza și de a beneficia de asigurări private de sănătate”.

Proiectul merge la Camera Deputaților, acolo unde poate fi modificat din nou.