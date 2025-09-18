search
Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Un fotbalist lansat în fotbalul mare de Mircea Lucescu a primit mandat de arestare. Clubul i-a reziliat imediat contractul

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Fotbalistul brazilian Douglas Costa, 35 de ani, are probleme cu legea. Un mandat de arestare a fost emis pe numele jucătorului lansat în fotbalul mare de Mircea Lucescu la Șahtior Donețk (2010-2015) de către instanța din Porto Alegre. Motivul? Neplata unei pensii alimentare în valoarea de 492.965,29 reali, peste 78.000 de euro, conform globoesporte.com.

Douglas Costa, în perioada în care era bavarez
Douglas Costa, în perioada în care era bavarez

Jucătorul, condamnat la 30 de zile de închisoare, avea deja probleme acum doi ani, când a fost implicat într-un proces similar, în timp ce juca pentru Los Angeles Galaxy. Presa braziliană relatează că mandatul de arestare este valabil doi ani și prevede că Douglas Costa poate fi oprit de orice ofițer judiciar sau autoritate de poliție.

Se dezbracă pe OnlyFans, dar nu achită pensia alimentară

Nu este totul. Sydney FC, clubul unde juca Douglas Costa, a decis să-i rezilieze contractul, după ce brazilianului nu s-a prezentat la echipă. „Sydney FC a reziliat contractul lui Douglas Costa prin acord reciproc, jucătorul neputând călători în Australia. Problemele juridice și personale în curs de desfășurare din țara sa natală l-au împiedicat pe brazilian să plece”, a declarat clubul australian într-un comunicat.

În 25 de apariții pentru Sydney, atacantul a marcat șase goluri și a oferit opt ​​pase decisive. „Vreau să mulțumesc echipei Sydney FC pentru că mi-a oferit oportunitatea de a juca în Australia: a fost un an incredibil în tricoul albastru-cer. Sunt dezamăgit că nu mă pot întoarce în acest moment din cauza problemelor cu care trebuie să mă confrunt acasă, dar îmi voi aminti mereu cu drag de perioada petrecută la Sydney. Membrilor clubului și fanilor, vă mulțumesc din adâncul inimii pentru sprijinul pe care mi l-ați oferit mie și echipei. Să joc în fața voastră a fost foarte special și nu voi uita niciodată”, a transmis jucătorul care în carieră a mai jucat la Bayern Munchen și la Juventus Torino.

Douglas Costa, acuzat că n-a plătit pensia alimentară, este unul dintre sportivii care se dezbracă pe OnlyFans.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina
digi24.ro
image
Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
6 zodii vor avea parte de mult NOROC pe toate planurile, în perioada următoare. Universul este de partea acestor nativi, cu multe surprize
gandul.ro
image
Suspectul în cazul uciderii lui Kirk se temea că va fi împușcat de poliție înainte de a se preda
mediafax.ro
image
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
fanatik.ro
image
Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”
libertatea.ro
image
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au fost părinții condamnați la închisoare
digi24.ro
image
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
gsp.ro
image
Cum a fost numit Gigi Becali, după ce a scos teancul de bani și i-a lăsat "mască" pe elevi
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat o filmare intimă cu ei doi
antena3.ro
image
Măsurile luate în cazul angajaţilor din aeroportul Cluj care îşi băteau joc de bagajele oamenilor
observatornews.ro
image
Elevii din România care NU mai fac școală vinerea! Decizia bizară a intrat deja în vigoare
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Melania Trump a arătat prea mult la dineul regal! Rochia decoltată a fost intens dezbătută. Lecţia pe care i-a dat-o Kate
playtech.ro
image
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a surprins pe toți! Avea un salariu uriaș
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
kanald.ro
image
VIDEO din Grecia: localnici par să împingă o barcă cu refugiați înapoi în larg și...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară de 2.250 de lei pentru mamele care revin la muncă
romaniatv.net
image
Anunțul Hidroelectrica pentru toți clienții. Ce se întâmplă cu facturile
mediaflux.ro
image
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie
click.ro
image
Filmul surprinzător care a ajuns pe locul 1 în topul Netflix, în luna septembrie. A fost filmat în România și are actori celebri de la Hollywood
click.ro
image
Cu cât s-au scumpit vacanțele românilor de sărbători? Cât a ajuns să coste un Revelion pe Valea Prahovei? Andreea Sandu: „Turismul românesc, sub așteptări”
click.ro
Prințul William și Prințesa Kate la dineul de stat pentru soții Trump FOTO Casa Regală britanică jpg
Viitorul arată strălucitor! Prințul William și Prințesa Kate, imaginea sublimă a regalității la dineul de stat pentru soții Trump
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie

OK! Magazine

image
Kate și William, gesturi adorabile de tandrețe, la dineul în cinstea lui Trump. Fac dovada că așa au trecut peste multe greutăți

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime