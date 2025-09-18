Un fotbalist lansat în fotbalul mare de Mircea Lucescu a primit mandat de arestare. Clubul i-a reziliat imediat contractul

Fotbalistul brazilian Douglas Costa, 35 de ani, are probleme cu legea. Un mandat de arestare a fost emis pe numele jucătorului lansat în fotbalul mare de Mircea Lucescu la Șahtior Donețk (2010-2015) de către instanța din Porto Alegre. Motivul? Neplata unei pensii alimentare în valoarea de 492.965,29 reali, peste 78.000 de euro, conform globoesporte.com.

Jucătorul, condamnat la 30 de zile de închisoare, avea deja probleme acum doi ani, când a fost implicat într-un proces similar, în timp ce juca pentru Los Angeles Galaxy. Presa braziliană relatează că mandatul de arestare este valabil doi ani și prevede că Douglas Costa poate fi oprit de orice ofițer judiciar sau autoritate de poliție.

Se dezbracă pe OnlyFans, dar nu achită pensia alimentară

Nu este totul. Sydney FC, clubul unde juca Douglas Costa, a decis să-i rezilieze contractul, după ce brazilianului nu s-a prezentat la echipă. „Sydney FC a reziliat contractul lui Douglas Costa prin acord reciproc, jucătorul neputând călători în Australia. Problemele juridice și personale în curs de desfășurare din țara sa natală l-au împiedicat pe brazilian să plece”, a declarat clubul australian într-un comunicat.

În 25 de apariții pentru Sydney, atacantul a marcat șase goluri și a oferit opt ​​pase decisive. „Vreau să mulțumesc echipei Sydney FC pentru că mi-a oferit oportunitatea de a juca în Australia: a fost un an incredibil în tricoul albastru-cer. Sunt dezamăgit că nu mă pot întoarce în acest moment din cauza problemelor cu care trebuie să mă confrunt acasă, dar îmi voi aminti mereu cu drag de perioada petrecută la Sydney. Membrilor clubului și fanilor, vă mulțumesc din adâncul inimii pentru sprijinul pe care mi l-ați oferit mie și echipei. Să joc în fața voastră a fost foarte special și nu voi uita niciodată”, a transmis jucătorul care în carieră a mai jucat la Bayern Munchen și la Juventus Torino.

Douglas Costa, acuzat că n-a plătit pensia alimentară, este unul dintre sportivii care se dezbracă pe OnlyFans.