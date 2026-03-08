Caz neobișnuit după un divorț: judecătorii au respins cererea unui tată de a plăti mai mulți bani fiicei sale

Un ieșean a ajuns în fața instanței cu o solicitare neobișnuită: a cerut să fie obligat prin hotărâre judecătorească să plătească pensie de întreținere pentru fiica sa de 10 ani, în cuantum mai mare decât prevede legea. Judecătorii au refuzat însă să admită cererea, considerând că demersul este lipsit de interes, câtă vreme bărbatul își îndeplinește oricum obligațiile de bunăvoie, relatează Ziarul de Iași.

Cazul a fost analizat miercuri de Judecătoria Iași. Bărbatul, despărțit de mama copilului după o relație îndelungată, a deschis proces nu pentru a formula pretenții împotriva fostei partenere, ci pentru a solicita instanței să stabilească oficial o pensie de întreținere reprezentând o treime din venitul său net (mai mult decât plătește în prezent).

Cererea i-a surprins atât pe magistrați, cât și pe mama copilului. Ancheta socială dispusă de instanță a arătat că femeia n-a înțeles motivul acțiunii, în condițiile în care tatăl contribuia deja voluntar la cheltuielile fiicei, iar relațiile dintre cei doi părinți rămăseseră bune după despărțire.

Judecătorii au amânat pronunțarea timp de aproape 10 luni, încercând să clarifice situația, dar în final au decis respingerea cererii.

Legea nu prevede obligarea cuiva care își îndeplinește deja obligațiile

Codul Civil stabilește că obligația de întreținere se execută în natură, prin asigurarea celor necesare traiului și educației, iar pensia alimentară intervine numai dacă părintele refuză să contribuie. În cazul unui singur copil, legea permite stabilirea unei pensii de cel mult 25% din venitul lunar.

În speța de la Judecătoria Iași, tatăl a cerut să fie obligat la plata unei treimi din venit, peste limita legală, însă tocmai faptul că își îndeplinea deja obligațiile a făcut ca acțiunea să fie considerată inutilă.

Magistrații au explicat în motivare că „promovarea unei acțiuni de stabilire a pensiei de întreținere apare ca lipsită de folos practic, atâta timp cât reclamantul poate achita de bunăvoie pensia, chiar într-un cuantum mai mare decât cel prevăzut de lege.

„Cu atât mai mult cu cât părinții minorei au o comunicare bună și nu există neînțelegeri privind contribuția fiecăruia”, a subliniat instanța

Cererea a fost respinsă ca lipsită de interes, însă hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Iași.