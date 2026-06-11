Aeroportul Otopeni va avea un sistem bazat pe inteligență artificială pentru predicția livrării bagajelor

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat joi, 11 iunie, implementarea unui sistem bazat pe inteligență artificială pentru predicția livrării bagajelor pasagerilor la Aeroportul Henri Coandă.

Proiectul „Prediction of Luggage Delivery Time” a fost dezvoltat de către EUROCONTROL (Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene), în cadrul hub-ului european pentru cercetare și inovare în domeniul aviației.

„Proiectul utilizează modele avansate de inteligență artificială, analiză de date și algoritmi de învățare automată pentru estimarea perioadei de așteptare a bagajelor la benzile din zona de Sosiri, contribuind astfel la optimizarea fluxurilor operaționale și la creșterea punctualității serviciilor oferite pasagerilor”, transmite CNAB într-un comunicat.

Directorul CNAB, Bogdan Mîndrescu, transmite că participarea, împreună cu EUROCONTROL, la implementarea unui proiect european inovator „confirmă angajamentul nostru de a adopta tehnologii moderne care să lucreze în beneficiul pasagerilor și al comunității aeroportuare.”

„Implementarea proiectului «Prediction of Luggage Delivery Time» reprezintă un nou pas în direcția transformării digitale a Aeroportului Internațional Henri Coandă București și a îmbunătățirii experienței pasagerilor.

Colaborarea cu EUROCONTROL este o oportunitate de valorificare a tehnologiilor bazate pe analiza avansată a datelor și inteligența artificială, prin care vom putea oferi informații mai precise privind timpul estimat de livrare a bagajelor, oferind servicii moderne pasagerilor și companiilor aeriene”, a declarat acesta.

CNAB adaugă că conceptul utilizează date despre zboruri și manipularea bagajelor pentru a antrena un model predictiv care estimează timpul de livrare a bagajelor la bandă pentru fiecare cursă care aterizează pe Aeroportul Henri Coandă.

„Ne bucurăm să avem CNAB drept partener în implementarea celor mai inovatoare proiecte pentru îmbunătățirea fluxurilor operaționale și a satisfacției pasagerilor. Apetitul CNAB pentru modernizare și digitalizare înseamnă pași concreți spre echivalarea nivelului de servicii oferite în marile aeroporturi europene.

Prin implicarea în acest proiect, România contribuie activ la transformarea digitală a aviației europene și la dezvoltarea serviciilor aeroportuare moderne, inteligente și orientate către pasager”, a declarat Paul Bărăbaș, reprezentant al statului român la EUROCONTROL.

Proiectul comun CNAB-EUROCONTROL reprezintă un sistem complet care include metodologia specifică, modelul unic de inteligență artificială și un set de protocoale software, dezvoltate în cadrul EUROCONTROL Innovation Hub (la sediul din Brétigny-sur-Orge, Franța), ca parte a programului EATIN – European Aviation Transport Innovation Network.