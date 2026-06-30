Video Cum va arăta viitorul Aeroport Otopeni: S-a semnat contractul pentru noul terminal, parte din cel mai mare proiect de infrastructură aeroportuară din România

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a semnat contractul pentru proiectarea noului terminal al Aeroportul Internațional Henri Coandă, considerat cel mai mare și mai complex proiect de infrastructură aeroportuară realizat până acum în România.

→ Imaginea 1/11: A fost semnat contractul pentru noul terminal al Aeroportului Otopeni

Contractul vizează atât proiectarea noului terminal de pasageri, cât și a infrastructurii aeroportuare necesare, iar valoarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică este de aproximativ 18,4 milioane de euro.

Noul terminal va avea o suprafață de aproximativ 176.000 de metri pătrați și este proiectat pentru a răspunde unui trafic estimat, în anul 2040, de aproximativ 30 de milioane de pasageri pe an. În orele de vârf, acesta va putea procesa până la 6.500 de pasageri pe oră.

Potrivit CNAB, viitorul terminal va beneficia de facilități comparabile cu cele ale marilor aeroporturi europene.

Ce va include noul terminal

Proiectul prevede:

minimum 48 de standuri noi pentru parcarea aeronavelor;

cel puțin 20 de punți de îmbarcare;

sisteme moderne pentru manipularea bagajelor, atât la sosiri, cât și la plecări;

echipamente de ultimă generație pentru controlul de securitate;

sisteme moderne de informare și orientare a pasagerilor;

spații cu iluminare ambientală, climatizare eficientă și confort acustic;

saloane de protocol pentru clienții companiilor aeriene;

zone extinse dedicate magazinelor și alimentației publice.

Terminalul va deservi atât companiile aeriene tradiționale, cât și operatorii low-cost, care vor avea o zonă dedicată pentru îmbarcare și debarcare.

Conexiuni rutiere și feroviare

Proiectul include și dezvoltarea infrastructurii din jurul aeroportului. Noul terminal va fi conectat atât la rețeaua rutieră, cât și la cea feroviară și va dispune de noi stații pentru transportul public, autocare și taxiuri.

Totodată, vor fi construite drumuri de acces, pasaje subterane și noi căi de legătură între terminalul existent și cel nou, atât în zona destinată pasagerilor, cât și în cea operațională.

Cât va dura proiectul

Proiectarea noului terminal va avea o durată de maximum doi ani, în timp ce construcția este estimată la aproximativ trei ani și jumătate.

Contractul are o durată totală de 10 ani și jumătate și include:

doi ani pentru proiectare;

trei ani și jumătate pentru asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor;

cinci ani de asistență tehnică în perioada de garanție.

Contractul a fost câștigat de un consorțiu condus de compania Leviatan Design, din care mai fac parte Ubitech Construcții și mai mulți subcontractori specializați în proiectare, arhitectură, inginerie și consultanță de mediu.