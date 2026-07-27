Modificări la trenurile spre Aeroportul Henri Coandă. Cursele de noapte vor fi suspendate

CFR Călători anunță modificări în circulația trenurilor care fac legătura între Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă, în noaptea de 30 spre 31 iulie 2026, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară.

Potrivit companiei, restricțiile vor fi aplicate în intervalul 00:20 – 03:00, pentru a permite desfășurarea lucrărilor efectuate de CFR SA pe linia București Nord – Aeroport Henri Coandă.

În acest interval, cinci trenuri nu vor circula. Este vorba despre:

R-M 7901 București Nord (00:30) – Aeroport Henri Coandă (00:51);

R-M 7902 Aeroport Henri Coandă (00:32) – București Nord (00:57);

R-M 7903 București Nord (01:50) – Aeroport Henri Coandă (02:11);

R-M 7904 Aeroport Henri Coandă (01:12) – București Nord (01:37);

R-M 7906 Aeroport Henri Coandă (02:32) – București Nord (02:57).

Pentru a asigura transportul călătorilor, CFR Călători va introduce trei trenuri speciale, care vor circula după următorul program:

R-M 7961 București Nord (plecare 00:30) – Aeroport Henri Coandă (sosire 00:58);

R-M 7962 Aeroport Henri Coandă (plecare 00:39) – București Nord (sosire 01:12);

R-M 7964 Aeroport Henri Coandă (plecare 01:39) – București Nord (sosire 02:12).

CFR Călători precizează că pasagerii care au cumpărat bilete pentru trenurile anulate pot solicita restituirea contravalorii biletelor neutilizate, fie pentru întreaga călătorie, fie pentru porțiunea de traseu care nu va mai fi efectuată.