Vineri, 5 Septembrie 2025
Adevărul
Orice pedeapsă executată în alt stat UE necesită acordul instanței emitente. Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene

Publicat:

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a decis că, dacă un stat membru refuză să execute un mandat european de arestare și vrea ca pedeapsa să fie ispășită pe teritoriul său, instanțele trebuie să ceară acordul celor din statul care a emis mandatul. Instanța europeană a clarificat normele UE privind executarea mandatelor europene de arestare și recunoașterea hotărârilor judecătorești în materie penală.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). FOTO: arhivă
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). FOTO: arhivă

Potrivit deciziei, statele membre care refuză predarea unei persoane în baza unui mandat european de arestare pentru ca aceasta să-și execute pedeapsa pe teritoriul lor trebuie să obțină consimțământul statului emitent.

Acest acord implică transmiterea hotărârii de condamnare și a unui certificat aferent. În lipsa consimțământului, mandatul trebuie executat, iar persoana predată.

Curtea subliniază că obiectivul de reinserție socială nu este absolut și trebuie echilibrat cu principiul executării obligatorii a mandatelor europene de arestare. Totodată, statele membre pot invoca argumente de „politică penală care îi sunt proprii pentru a justifica executarea pe teritoriul său a pedepsei pronunțate și, în consecință, pot refuza transmiterea hotărârii de condamnare și a certificatului în vederea executării pedepsei pe teritoriul unui alt stat membru”, potrivit comunicatului de presă transmis.

Dacă un refuz încalcă procedurile și condițiile prevăzute de dreptul Uniunii, mandatul rămâne valabil, iar statul emitent își păstrează dreptul de a executa pedeapsa pe propriul teritoriu.

Hotărârea este în concordanță cu poziția exprimată anterior de România în fața CJUE. Țara noastră a fost reprezentată de Ministerul Afacerilor Externe, prin Agentul Guvernamental pentru CJUE, în colaborare cu Serviciul Contencios UE, în timp ce Ministerul Justiției este instituția competentă pe fondul cauzei.

