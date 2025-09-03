search
Miercuri, 3 Septembrie 2025
Adevărul
Pedeapsă capitală pentru un bărbat care și-a ars soția de vie din cauza culorii pielii

Publicat:

Un tribunal din India l-a condamnat la pedeapsa cu moartea pe un bărbat care și-a ucis soția, Lakshmi, din cauza culorii pielii acesteia. Fapta, comisă în urmă cu opt ani, a șocat întreaga țară și readuce în prim-plan problema discriminării pe baza culorii pielii.

O femeie din India, arsă de vie din cauza culorii pielii FOTO: X
O femeie din India, arsă de vie din cauza culorii pielii FOTO: X

În mărturia dată înainte să moară, Lakshmi a povestit că soțul ei, Kishandas, „o tachina în mod obișnuit pentru că avea pielea închisă la culoare”. Potrivit judecătorului districtual Rahul Choudhary, această crimă intră în categoria „celor mai rare” și reprezintă „o crimă împotriva umanității”, motiv pentru care s-a decis pedeapsa capitală.

Avocatul lui Kishandas a declarat pentru BBC că clientul său este nevinovat și că intenționează să facă apel împotriva sentinței.

Cum s-a petrecut crima

Atacul a avut loc în noaptea de 24 iunie 2017. Hotărârea tribunalului citează declarațiile date de femeie poliției, medicilor și unui magistrat. Lakshmi a spus că, de la căsătoria lor în 2016, Kishandas o numea adesea „kali” (cea întunecată) și o umilea cu comentarii jignitoare despre corpul ei.

În noaptea crimei, Kishandas a adus acasă o sticlă cu un lichid maro, spunând că este un medicament menit să-i deschidă culoarea pielii. Conform declarațiilor, el a aplicat lichidul pe corpul ei, iar când aceasta s-a plâns că miroase a acid, i-a dat foc folosind un bețișor parfumat. Când corpul ei a început să ardă, a turnat restul lichidului peste ea și a fugit. Părinții și sora bărbatului au dus-o la spital, însă Lakshmi a decedat ulterior.

Reacția tribunalului și a procurorilor

Judecătorul Choudhary a subliniat: „Nu este o exagerare să spunem că această crimă brutală nu a fost doar împotriva lui Lakshmi, ci o crimă împotriva umanității”. El a mai spus că Kishandas „i-a trădat încrederea” și a arătat „o cruzime excesivă turnând lichidul rămas peste ea” în timp ce ardea. „Este o crimă care șochează conștiința umanității și care nu poate fi imaginată într-o societate sănătoasă și civilizată”, se mai arată în ordin.

Procurorul public Dinesh Paliwal a descris sentința ca fiind „istorică” și a adăugat: „O tânără în jurul vârstei de 20 de ani a fost ucisă brutal. Era sora cuiva, era fiica cuiva, erau oameni care o iubeau. Dacă nu ne salvăm fiicele, atunci cine o va face?” 

Ordinul tribunalului a fost trimis Curții Supreme pentru confirmarea pedepsei cu moartea. Kishandas are la dispoziție 30 de zile pentru a face apel. Avocatul său, Surendra Kumar Menariya, susține că moartea lui Lakshmi a fost un accident și că nu există probe împotriva clientului său. 

Discriminarea pe baza culorii pielii în India

Cazul a readus în prim-plan obsesia Indiei pentru pielea deschisă la culoare. Fetele și femeile cu tonuri mai închise sunt adesea jignite și discriminate, iar produsele de albire a pielii generează miliarde de dolari profit anual. În anunțurile matrimoniale, culoarea pielii este aproape întotdeauna evidențiată, iar miresele cu pielea mai deschisă sunt mai căutate.

Deși activiștii încearcă să combată ideea că pielea mai deschisă este mai valoroasă, prejudecățile adânc înrădăcinate fac ca astfel de atitudini discriminatorii să continue să afecteze vieți.

În lume

