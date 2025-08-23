search
Sâmbătă, 23 August 2025
Complicele lui Emil Gânj, criminalul din Mureș, prins în Germania. El era urmărit internațional

În urma cooperării dintre Poliția Română și autoritățile din Germania, Ilie Liviu Sălăgean a fost prins, vineri, în orașul german Karlsruhe. El va fi predat în România.

Ilie Sălăgean și Emil Gânj
Ilie Sălăgean și Emil Gânj

Ilie Liviu Sălăgean, complice al lui Emis Gânj într-o crimă comisă în anul 2011, a fost prins de autorități în Germania. 

Autoritățile române au fost sprijinite în vederea localizării și arestării sale de către BKA- Oficiul Federal de poliție judiciară (Direcția de Persoane Urmărite și Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul Bundeskriminalamt) și de Parchetul Wiesbaden.

Acesta era urmărit internațional, fiind emise pe numele său două mandate europene de arestare de către Judecătoria Luduș.

”În fapt, în perioada 02.09.2020 - 27.09.2020 acesta a condus de trei ori un autovehicul în județul Mureș, fără a deține permis de conducere. A fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani si 1433 de zile de închisoare (la pedeapsa de 2 ani a fost adăugat un rest de pedeapsă rămas neexecutat). Totodată, în ziua de 17.07.2024 a fost validat un alt mandat european de arestare, cel în cauză fiind condamnat la o pedeapsă de un an și 4 luni de închisoare pentru săvârșirea a două fapte de influențarea declarațiilor. În fapt, în ziua de 14.11.2020, în timp ce se afla în Mureș, a amenințat doi martori care au fost audiați în dosarul în care era cercetat pentru infracțiunea de conducere fără permis”, potrivit Poliției Române.

Cel în cauză a fost condamnat în trecut pentru săvârșirea unei infracțiuni de omor, săvârșită în anul 2011 împreună cu Emil Gânj, în prezent căutat pentru o altă crimă comisă în această vară.

Cetățeanul român va fi prezentat autorității judiciare competente germane pentru a decide asupra predării sale către România.

Cine este Emil Gânj

În ciuda căutărilor intense și a recompensei de 5.000 de euro oferită pentru informații care duc la prinderea lui, criminalul Emil Gânj rămâne de negăsit, de o lună. Poliția Română l-a inclus pe Emil Gânj pe lista celor mai căutați infractori din țară, Most Wanted, și solicită publicului să ofere orice informație utilă, sub protecția anonimatului.

686d087064077 barbat cautat mihesu de campie sursa1 igpr sursa 2 ipj mures jpg

Bărbatul din Mureș și-a ucis partenera de viață, după care i-a dat foc.

Bărbatul are 37 de ani, 1,75 m înălțime, în jur de 65-70 de kilograme și este tuns scurt. El fusese anterior condamnat pentru omor calificat și eliberat din penitenciar în 2020. În luna februarie 2025, el și-ar fi răpit fosta concubină, victima de 23 de ani, și ar fi incendiat locuința acesteia. Într-un alt incident, tânăra reușise să scape după ce a fost dusă într-o zonă împădurită de către agresor. Potrivit anchetatorilor, femeia a beneficiat de protecție din partea autorităților o perioadă îndelungată, însă în luna aprilie 2025 a renunțat la paza permanentă, solicitând limitarea ei la intervalul orar 22:00 – 6:00. În același timp, instanțele emiseseră mai multe ordine de protecție împotriva lui Gânj Emil, unul dintre ele fiind revocat chiar la cererea victimei, în martie 2024.

După incendiu, pompierii au descoperit cadavrul carbonizat al unei femei în locuința cuprinsă de flăcări din Miheșu de Câmpie. Ancheta a stabilit că focul a fost pus intenționat, iar tânăra de 23 de ani a fost ucisă înainte ca locuința ei să fie incendiată. Surse din anchetă susțin că victima a avut parte de o moarte extrem de violentă.

fata rapita jpg
