Un bărbat şi-a omorât tatăl cu burghiul. Victima se baricadase în baie de teama fiului violent

Un bărbat din Zărneşti, bănuit că şi-a ucis tatăl cu lovituri de burghiu, a fost reţinut şi a fost prezentat miercuri instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, individul s-ar fi dus la locuinţa părintelui său şi, după ce ar fi spart mai multe uşi pentru a ajunge la acesta, care era baricadat în baie, l-a lovit cu burghiul de mai multe ori, inclusiv în cap, scrie Agerpres.

Conform anchetatorilor, crima s-a petrecut marţi dimineaţă şi, în cursul aceleiaşi zile, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore. Ulterior, în cursul zilei de miercuri, el a fost prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Bărbatul este cercetat penal pentru violenţă în familie - omor.