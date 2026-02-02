O pensionară de 73 de ani, lovită și umilită din cauză că adunase nucile căzute din copac. Ce au stabilit judecătorii

O pensionară de 73 de ani din Codăești, Vaslui, a fost lovită cu o creangă și cu piciorul de proprietarul unui nuc, după ce a adunat câteva fructe căzute pe jos. Incidentul, aparent minor, a ajuns în instanță. Curtea de Apel Iași a decis o pedeapsă de 9 luni de închisoare, cu amânarea aplicării, pentru bărbatul care a agresat-o.

Incidentul a avut loc pe 27 octombrie 2022. Lenuța a plecat de acasă pentru a vizita niște cunoștințe. Pe drum, a trecut pe lângă un nuc și a început să adune într-o pungă câteva nuci căzute pe jos.

La scurt timp, a fost abordată de Sebastian Gavril, în vârstă de 40 de ani, proprietarul pomului, care a reproșat femeii că îi culege nucile. În loc să discute, bărbatul a rupt o creangă și a lovit-o de mai multe ori, scrie ziarul de iași.

După agresiune, pensionara a povestit totul fiicei sale. Aceasta a dus-o la Spitalul Județean Vaslui, unde a primit îngrijiri medicale fără a fi internată. Certificatul medico-legal a consemnat vânătăi și zgârieturi care au necesitat 2-3 zile de îngrijiri medicale.

Agresorul a recunoscut fapta și a explicat că nucile îi aparțineau, replicând ironic la acuzație: „Asta e bătaie?”

Conform Codului Civil, fructele căzute aparțin proprietarului pomului, cu excepția cazului în care cad peste gard în ograda vecinului, însă reacția violentă a lui Gavril constituia o infracțiune de lovire sau alte violențe, cu vinovăție prevăzută de lege.

Judecătoria Vaslui a analizat inițial cazul, ținând cont de numărul redus de zile de îngrijiri medicale necesare victimei și de atitudinea sinceră a agresorului. Astfel, a renunțat la aplicarea unei pedepse. Totuși, bărbatul a fost obligat să plătească 2.000 de lei daune morale victimei.

Procurorii au contestat decizia, considerând că judecătorii au fost prea indulgenti, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Iași. Magistrații ieșeni au apreciat că renunțarea la aplicarea unei pedepse era insuficientă, dar au considerat exagerată aplicarea unei pedepse cu suspendare.

Potrivit publicației citate, s-a decis, astfel, o pedeapsă de 9 luni de închisoare, cu amânarea aplicării, care presupune obligații pentru inculpat, precum prezentarea la Serviciul de Probațiune, informarea autorităților despre schimbarea locului de muncă sau a deplasărilor mai lungi de 5 zile, precum și detalii despre mijloacele sale de existență. Această măsură este echivalentă, din punct de vedere juridic, cu suspendarea, însă nu reprezintă o condamnare efectivă.

Decizia Curții de Apel este definitivă.