Video O mamă și-a bătut și tras de păr fiica, în plină stradă, sub privirele trecătorilor. Explicația femeii: „Credeți că trăim într-o bulă de cristal?”

Scene violente în Constanța. O femeie este cercetată de polițiști după ce a fost surprinsă în timp ce își agresa fizic fiica minoră, în plină stradă, în cartierul Tomis 3. Imaginile, în care femeia o îmbrâncește și o trage de păr pe copilă, au stârnit revolta trecătorilor, care au încercat să oprească agresiunea și au anunțat că vor sesiza autoritățile. În urma publicării filmării, Poliția s-a sesizat din oficiu.

Incidentul, filmat de un martor, a avut loc duminică, 5 iulie, în apropierea magazinului Furnicuța. În imaginile surprinse la fața locului se observă cum femeia își îmbrâncește în mod repetat fiica, o trage de păr și o bruschează în timp ce minora, în vârstă de aproximativ 12 ani, încearcă să se îndepărteze. Pe măsură ce trecătorii intervin și îi cer să se oprească, femeia devine tot mai agitată, iar fata începe să plângă și să țipe.

„Cum vă comportați așa cu ea? O bate de la Furnicuța. Sun la Poliție...”, a spus un trecător, care a filmat agresiunea, potrivit replica.online.

„Haideți, luați-o și creșteți-o!.Vă rog frumos, luați-o! Deci, luați-o și liniștiți-o!”, spune iritată femeia.

„O bate! Lasă că sun eu acum la Protecția Copilului”, a intervenit o femeie.

„Hai! Sună! Uite, sună doamna... să veniți să vedeți și în ce condiții trăiesc. Nu mai pot, mă disperă”, a spus femeia.

„Am și eu copil și nu procedez așa”, a adăugat trecătorul.

„Credeți că trăim într-o bulă de cristal, unde totul se crește cu blândețe? Îi cresc singură de cinci ani. Nu am nevoie de psiholog. Veniți să stați cu ei o oră, două, poate mă recreez și eu”, a spus mama.

La un moment dat, femeia își justifică reacția prin faptul că ar fi cedat nervos. „În momentul în care cedezi nervos ai nevoie de un tras de urechi sau de un sfat?”.

„Cereți un sfat dacă aveți nevoie”, i-a spus trecătorul.

În urma apariției imaginilor în spațiul public, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Constanța –Secția 2 s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar de cercetare pentru infracțiunea de violență în familie.

Totodată, în funcție de rezultatul verificărilor și de gradul de rudenie/tutela dintre persoanele implicate, vor fi sesizate și instituțiile abilitate – D.G.A.S.P.C. Constanța pentru luarea măsurilor legale din competență.