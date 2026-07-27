Tren cu 36 de vagoane încărcate cu motorină, oprit în Teleorman după o scurgere. Oamenii din zonă, evacuați

Un tren de marfă care transporta motorină a fost oprit luni în apropierea haltei Rădoiești-Deal, din județul Teleorman, după ce a fost constatată o scurgere la vana de alimentare a unuia dintre vagoane, a anunțat ISU Teleorman.

Garnitura este formată din 37 de vagoane, dintre care 36 sunt încărcate cu motorină, și este tractată de o locomotivă electrică. Potrivit pompierilor, scurgerea de combustibil este minoră.

Trenul a fost oprit în apropierea haltei Rădoiești-Deal până la remedierea defecțiunii, iar alimentarea cu energie electrică în zonă a fost întreruptă pentru eliminarea riscului de incendiu.

Oamenii aflați pe o rază de 300 de metri, evacuați

Ca măsură de precauție, autoritățile au evacuat persoanele aflate pe o rază de aproximativ 300 de metri față de locul incidentului.

La fața locului intervin pompierii Detașamentului Roșiorii de Vede, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Echipajele asigură măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.

O echipă tehnică a operatorului feroviar se deplasează la locul incidentului pentru remedierea defecțiunii.

ISU Teleorman precizează că situația este în dinamică și că vor fi transmise noi informații pe măsură ce intervenția evoluează.