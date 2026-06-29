Video Imagini de la un accident teribil: cărucior cu un copil, acroșat de un autobuz. „Tu, ca mamă, n-ai cum să mergi așa, de dorul lelii, pe carosabil”

Un cărucior în care se afla un copil a fost acroșat de un autobuz, într-un incident care ar trebui să atragă atenția încă o dată asupra riscurilor deplasării pe carosabil. Imaginile ar proveni din străinătate, dintr-o țară vorbitoare de limba latină, după mesajul electronic de pe autobuz.

Sursă video FB Tavi Perțea

Imaginile au fost distribuite luni, pe Facebook, de Tavi Perțea un fost polițist rutier din Bihor, mutat între timp la Biroul de Protecție a Animalelor, devenit cunoscut datorită canalului său de Youtube, în care le explică șoferilor, pe înțelesul tuturor, prevederile din Codul Rutier.

Imaginile surprind momentul în care vehiculul de transport public lovește căruciorul pe care mama îl împingea relaxată pe carosabil.

Totul s-a petrecut într-o fracțiune de secundă, pe fondul imprudenței femeii.

Impactul a fost suficient de puternic încât să răstoarne căruciorul, însă copilul a scăpat fără răni grave.

„Tu, ca mamă, n-ai cum să mergi așa, de dorul lelii, pe carosabil”, a comentat Tavi Perțea.

Fostul polițist nu a specificat unde a a avut loc accidentul, însă a atras atenția că astfel de incidente pot fi fatale, mai ales în zonele aglomerate, unde vizibilitatea șoferilor este redusă, iar pietonii se bazează pe presupunerea că vehiculele vor opri.

Un nou semnal de alarmă privind siguranța pietonilor

Incidentul readuce în atenție vulnerabilitatea pietonilor și lipsa de atenție în trafic, în special în cazul părinților care se deplasează cu copii mici. Specialiștii recomandă ca traversarea să se facă doar în locuri marcate și cu atenție sporită, chiar și atunci când semaforul indică verde.

În urmă cu câțiva ani o șoferiţă a lovit în plin căruciorul în care se afla un bebeluş un an şi cinci luni. În urma impactului, căruciorul a fost smuls din mâinile mamei, fiind aruncat la câţiva metri distanţă. Din fericire, atât copilul, cât şi mama acestuia au scăpat doar cu o sperietură cumplită.