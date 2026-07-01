Caz șocant în Vrancea. O mamă, acuzată că a încercat să își sugrume bebelușul de 4 luni. Tatăl vitreg, militar, nu ar fi intervenit

Doi părinți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în județul Vrancea, într-un caz grav de violență. Ancheta procurorilor vizează acuzații de tentativă de omor calificat și complicitate la tentativă de omor calificat. Mama și-ar fi bătut și strangulat bebelușul, iar partenerul acesteia, tatăl vitreg al micuțui, nu ar fi reacționat în niciun fel.

Potrivit anchetatorilor, mama copilului și-ar fi agresat în mod repetat bebelușul în locuința familiei, lovindu-l cu palma peste față și strangulându-l, cu intenția de a-l omorî, intenție pe care ar fi spus-o în fața concubinului său.

În momentul agresiunilor, în locuință s-ar fi aflat și partenerul femeii, de profesie militar din județul Vrancea, care este tatăl vitreg al copilului. Surse judiciare arată că acesta ar fi asistat la violențe fără să intervină pentru a opri faptele, relatează Digi24.

Procurorii susțin că atitudinea pasivă a bărbatului ar fi contribuit la continuarea agresiunilor și la escaladarea acestora. Acesta este cercetat pentru complicitate la tentativă de omor calificat.

Printr-un miracol, bebelușul a supraviețuit, fiind preluat pentru îngrijiri medicale, în timp ce cei doi adulți au fost reținuți și ulterior arestați preventiv pentru 30 de zile, pe durata anchetei.