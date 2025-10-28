search
Marți, 28 Octombrie 2025
O mamă și copilul ei au fost bătuți de un bărbat, în plină stradă: „Am ajuns la Urgențe". Ce a stârnit furia agresorului

Publicat:

O femeie și fiul ei în vârstă de nouă ani au fost bătuți de un bărbat, pe stradă, în Făgăraș, Agresorul ar fi fost deranjat de faptul că în fața casei sale, copiii se strâng frecvent să se joace.

Incidentul s-a petrecut în seara de joi, 27 octombrie, în jurul orei 18.50. Dezlănțuirea agresorului a fost surprinsă de o cameră de supraveghere.

„Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș s-au sesizat din oficiu și efectuează acte de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe după ce (...) femeie de 45 de ani, din municipiul Făgăraș, a semnalat faptul că, în timp ce se afla împreună cu fiul acesteia pe o stradă din localitate, ar fi fost implicată într-un conflict cu un vecin, de 49 de ani, pe fondul unor discuții divergente.

Cu privire la acest incident, s-a întocmit un dosar de cercetare penală, în care, la acest moment, se administrează probatoriu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș, pentru săvârșirea infracțiunii amintite, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale ce se impun“, a precizat I.P.J. Brașov într-un comunicat.

De la ce a pornit incidentul: „Copiii se joacă acolo din când în când”

Scenele șocante au avut loc în cartierul 13 Decembrie din Făgăraș.

Totul ar fi pornit de la un conflict mai vechi, legat de un spațiu verde, folosit de copii pentru joacă, potrivit făgărașultău.ro.

Martorii spun că bărbatul respectiv le-ar fi interzis în mod repetat copiilor din zonă să se joace acolo, pe motiv că el îngrijește terenul. Părinții ar fi discutat în trecut cu proprietarul terenului, care le-ar fi spus că puștii pot folosi fără probleme spațiul verde.

Băiatul meu a fost amenințat în repetate rânduri de către acest bărbat, deoarece se juca pe terenul din fața casei lui, care este al altcuiva. Copiii se joacă acolo din când în când, pentru că la bloc nu e spațiu verde și toată lumea îi gonește. Ieri, băiatul mi-a spus că din nou a fost alergat să-l prindă și să-l bată. M-am dus să vorbesc cu el, dar a început să țipe, m-a împins și apoi a luat rucsacul meu și a lovit cu el în mine și în copil. Mi-a dat în cap și peste umăr. Am ajuns la Urgențe, mă durea capul foarte tare”, a povestit femeia agresată.

Proprietarul terenului a confirmat că le-a dat copiilor acordul să se joace acolo și s-a declarat surprins de gestul violent al bărbatului.

Polițiștii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs incidentul și să dispună măsurile legale.

Amintim că, în urmă cu câteva zile, un copil de 12 ani din Brăila a fost bătut de tatăl unui coleg de școală, chiar în apropierea unei stații de autobuz. Bărbatul de 48 de ani l-ar fi așteptat pe elev la terminarea orelor de curs, apoi l-ar fi lovit cu pumnii și picioarele, sub privirile îngrozite ale trecătorilor.

În luna aprilie a acestui an, imagini violente, în care se vede cum un copil este bătut cu pumnii şi picioarele de către un adolescent, au fost postate pe Facebook, stârnind revolta internauţilor.

