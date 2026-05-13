Adolescent din Bihor, bătut și ținut în frig de propria mamă. Femeia a fost pusă sub control judiciar

Un caz cutremurător de abuz asupra unui minor a ieșit la iveală în Bihor, după ce procurorii au descris în instanță condițiile în care un adolescent a fost tratat de propria mamă. Deși procurorii au cerut arestarea preventivă a femeii, instanța a dispus control judiciar.

O femeie din județul Bihor este cercetată penal pentru rele tratamente aplicate minorului, după ce anchetatorii au adunat probe care indică faptul că și-ar fi supus propriul copil unor abuzuri repetate și unor condiții de trai degradante.

Potrivit procurorilor, băiatul a fost victima unor acte de violență fizică și verbală desfășurate pe parcursul mai multor ani, în paralel cu episoade grave de neglijare.

Ancheta arată că Grama Mihaela Catița este suspectată că a pus în pericol dezvoltarea intelectuală şi fizică a fiului său prin comportamente constante de abuz și lipsire de îngrijire. Efectele asupra adolescentului ar fi fost atât de severe încât acesta nu a mai putut merge la școală în anumite perioade, din cauza epuizării fizice și psihice, notează Bihoreanul.

Totul a începutul în septembrie 2025, când femeia și-ar fi lăsat fiul, care avea atunci 13 ani, singur într-un apartament din municipiul Beiuș și ar fi plecat în străinătate. Deși i-ar fi pus la dispoziție bani pentru strictul necesar, copilul a fost nevoit să se descurce singur, să își prepare hrana și să își organizeze viața de zi cu zi fără supravegherea unui adult. În acest interval, adolescentul nu ar fi mers nici la școală.

Mai mult decât atât, mai spus procurorii, în ultimii doi ani, femeia ar fi avut un comportament violent față de fiul său, insultându-l frecvent și lovindu-l în repetate rânduri, inclusiv cu un încălțător, dar și cu palma și pumnul. În 27 aprilie 2026, femeia l-ar fi lovit chiar și cu o piatră în picior.

Pus să doarmă afară, în frig, şi lovit cu o bâtă

Cele mai grave acuzații se referă însă la evenimentele petrecute în noaptea de 26 spre 27 aprilie 2026, la locuința din satul Cusuiuș, comuna Lazuri de Beiuș, când copilul a fost scos din casă și obligat să petreacă noaptea afară, în frig, încercând să se încălzească singur.

„În noaptea de 26/27.04.2026, la adresa din comuna Lazuri de Beiuş, sat Cusuiuş, judeţul Bihor, l-a obligat şi i-a impus persoanei vătămate minore M.P.A să doarmă afară, învelindu-se/ acoperindu-se cu un sac de dormit, fiind nevoit să-şi facă foc în exteriorul casei pentru a se încălzi, iar ulterior, i-a luat sacul de dormit şi s-a întors în casă. În acest sens, persoana vătămată a fost nevoită să-şi facă şi să-şi întrețină focul în exteriorul imobilului. De asemenea, minorul a fost nevoit să-şi caute alte învelișuri prin gospodărie (un covor pentru a-l folosi pe post de saltea şi o pătură pentru a se înveli).

La data de 27.04.2026, minorul a intrat în casă forțând uşa de acces a dependinței interioare ca urmare a asigurării ușii cu cheia de către G.M.C., s-a băgat sub plapumă pentru a se încălzi, iar ulterior, la revenirea la locuință, inculpata l-a lovit cu o bâtă/un par fără a se observa urme de violență pe corpul persoanei vătămate”, se arată în documentele procurorilor.

În aceeași perioadă, adolescentul ar fi fost lipsit de hrană și apă, iar impactul asupra stării sale fizice și emoționale ar fi fost semnificativ. Procurorii arată că, în zilele de 26 și 27 aprilie, băiatul nu a mai putut merge la școală din cauza oboselii fizice și psihice provocate de condițiile în care trăia.

În ciuda gravității acuzațiilor, instanța a respins cererea formulată de procurori privind arestarea preventivă a femeii.

„În data de 11.05.2026, Judecătoria Beiuş a respins propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuş şi a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpată, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului”, a transmis miercuri, 13 mai, Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș.

De asemenea, femeii i s-a interzis să mai ia legătură cu fiul său, aflat momentan în grija statului.