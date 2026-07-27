Russia Today susține că originea dronelor doborâte de România este necunoscută

Presa rusă continuă să răspândească afirmația falsă potrivit căreia originea dronelor care au încălcat spațiul aerian al României în ultimele trei zile rămâne necunoscută.

În știrea publicată pe site-ul Russia Today (RT), televiziune controlată de Kremlin, se afirmă că originea dronelor doborâte de Armata Română pe teritoriul țării nu este cunoscută.

„Un avion de vânătoare F-16 al României a doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al țării, a declarat președintele Nicușor Dan. Incursiunea dronei nu a fost atribuită încă vreunei armate străine”, transmite RT.

Materialul a fost semnalat de EUvsDisinfo, un proiect al Serviciului European de Acțiune Externă (EEAS), dedicat identificării și combaterii campaniilor de dezinformare.

„Ecosistemul de dezinformare al Kremlinului continuă să răspândească afirmația falsă potrivit căreia originea dronelor care au încălcat spațiul aerian al României în ultimele trei zile rămâne necunoscută.

Autoritățile române au identificat deja dronele ca fiind aparate fără pilot de fabricație rusească și au atribuit în mod direct Federației Ruse responsabilitatea pentru încălcarea spațiului aerian al României”, a explicat EUvsDisinfo.

De asemenea, agenția rusă de presă TASS a relatat despre incidentul din 26 iulie, menționând că un al treilea vehicul aerian fără pilot a fost doborât deasupra României în ultimele zile.

În articol, publicația a reprodus exclusiv primele rânduri din declarația președintelui Nicușor Dan, care indicau ora 10:13 și coordonatele operațiunii militare.

Ulterior, TASS a făcut trecerea direct către mențiunea că cercetările privind aparatele doborâte în weekend sunt în plină desfășurare, eliminând integral pasajele intermediare și concluziile mesajului oficial.

Și agenția rusă RIA Novosti a prezentat incidentul într-o manieră similară, limitându-se la informațiile despre doborârea dronei și cadrul legislativ care permite Armatei Române să neutralizeze ținte neautorizate.

Publicația a omis însă detaliile privind identificarea dronei ca model Shahed, reacția diplomatică a MAE și acuzațiile adresate Federației Ruse pentru încălcarea spațiului aerian al României.

Cu toate acestea, Nicușor Dan a declarat duminică că, în urma anchetei desfășurate de Parchetul General, s-a descoperit că drona doborâtă vineri dimineață, în Buzău, „este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.”

„Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare. Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări.

Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri.”