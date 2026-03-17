Trupul adolescentei care a dispărut în ianuarie a fost găsit în apă, în zona ecluzei de la Agigea. Se crede că s-a aruncat de pe pod

Trupul adolescentei de 15 ani care a fost dată dispărută în urmă cu aproape două luni a fost recuperat de pompieri, marţi, din Canalul Dunăre Marea - Neagră, în zona ecluzei de la Agigea.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea” a intervenit în urma unei sesizări cu privire la un posibil cadavru aflat în apele canalului.

„Degajare cadavru din mediul acvatic, din Canalul Dunăre Marea Neagră, zona Ecluza Agigea", a transmis iniţial ISU.

Potrivit anchetatorilor, este vorba de minora de 15 ani, elevă, care a fost dată dispărută de Poliţie după ce pe podul rutier de la Agigea au fost găsite obiecte ale acesteia, printre care un rucsac, nefiind eliminată situaţia ca adolescenta să se fi sinucis.

Polițiștii din Constanța au transmis că fata de 15 ani plecase dimineața de acasă, către unitatea de învățământ unde urma cursurile, însă nu a mai ajuns la destinație.

„La data de 23 ianuarie a.c., în jurul orei 8.40, polițiștii constănțeni au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a minorei CHIVU ANA MARIA, de 15 ani, din localitatea Movilița. În această dimineață, aceasta a plecat în mod voluntar de la domiciliu, către o instituție de învățământ din municipiul Constanța, fără a ajunge la destinație. CHIVU ANA MARIA are 1,56 de metri înălțime, ochi albaștri, păr blond cu roz la vârfuri”, se arăta în comunicatul Poliției.