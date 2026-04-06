Alertă în Capitală: fată de 13 ani dispărută. Poliția a emis mesaj RO-ALERT

Poliția Capitalei a emis o alertă de dispariție pentru o minoră în vârstă de 13 ani, după ce aceasta a plecat de acasă și nu a mai revenit. Autoritățile au transmis inclusiv un mesaj RO-ALERT pentru a sprijini găsirea copilului.

Potrivit Poliția Română, este vorba despre Burlacu Daria-Yasmina-Ștefania, care a dispărut în data de 3 aprilie 2026, după ce a plecat în mod voluntar de la domiciliul din Sector 6.

Fata are următoarele caracteristici: înălțime- aproximativ 1,50 m; greutate: 45 de kilograme; ochi căprui; păr șaten.

La momentul dispariției, aceasta era îmbrăcată cu o bluză neagră, pantaloni evazați tip blugi de culoare albastru și avea o geantă de umăr crem.

Polițiștii fac apel la cetățeni să ofere orice informație care ar putea ajuta la găsirea minorei.

Persoanele care au văzut-o sau dețin detalii relevante sunt rugate să sune de urgență la 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.