Maria, adolescenta dispărută de peste o lună, a fost găsită

Adolescenta care a fost dată dispărută la finalul lunii februarie, victimă a etnobotanicelor, a fost găsită în această dimineață de polițiști. Informația a venit de la tatăl fetei, Adrian Boga, care ieri a vorbit pentru Adevărul despre situația dramatică cu care se confruntă, și a fost confirmată de autorități.

Adolescenta de 17 ani a fost găsită teafără de polițiști, la o adresă din sectorul 6 din București.

,,Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că aceasta nu a fost victima vreunei infracțiuni. Minora a fost condusă la sediul subunității de poliție, în vederea audierii, activitățile fiind desfășurate în prezența părinților, precum și a reprezentanților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, pentru clarificarea situației de fapt.

De asemenea, aceasta urmează să fie transportată la o unitate spitalicească, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate. Polițiștii continuă verificările, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care minora a lipsit de la domiciliu", a transmis Poliția Capitalei.

Adolescenta era dispărută de pe 24 februarie

Ieri, tatăl fetei, lansase un apel public prin care încerca să o găsească.

„Gândiți-vă că a plecat fără nimic asupra ei. Doar cu hainele cu care era îmbrăcată în ziua aceea și cu ghiozdanul de la școală, cu niște cărți. Atât. Ea nu are haine, nu are bani, nu are telefon. (...) Numărul respectiv și telefonul în sine nu l-a mai avut după trei zile. L-a vândut, l-a dus la amanet, nu știu. (...) E un caz disperat! Noi nu mai știm cu cine ar putea să fie. Ok, a plecat ea de rebeliune și din cauza drogurilor, dar...”, spunea tatăl ei ieri.

Tatăl a relatat și condițiile în care a dispărut Maria. La trei săptămâni de la externarea dintr-un centru de specialitate, după ce părea că starea ei s-a îmbunătățit, fata a mers la școală, iar seara i-a anunțat pe părinți că nu se mai întoarce acaă.

„Apoi a spus că iese la o plimbare cu un băiat Marian. Noi începusem să avem niște dubii că iese cu persoane necunoscute și chiar voiam să ne ducem să îl cunoaștem pe acest băiat, undeva în zona Militari, între Păcii și Gorjului. Acolo era zona. De acolo ar fi plecat în data de 24. A spus că vine acasă în jur de ora 21:00. Soția chiar a sunat-o și l-a cerut la telefon pe acest Marian, care era cu ea. Acesta i-a spus pe un ton foarte frumos că vine acasă, că o duce la metrou. Nu s-a întâmplat acest lucru. După un sfert de oră a dat un mesaj că nu mai vine”.