Scandal în jurul noului Program Rabla. Cei din industria auto reclamă lipsa dialogului cu Ministerul Mediului: „Am făcut patru solicitări”

Președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) a transmis miercuri, 13 mai, că ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, nu a discutat cu asociația legat de noul program „Rabla”, deși a afirmat în spațiul public că a discutat cu patronatele din industrie.

„Ați văzut că doamna ministru Buzoianu a venit cu niște lucruri extrem de interesante vizavi de noul Program Rabla. Domnia sa afirmă că a stat de vorbă cu niște asociații patronale.

Vreau să vă declar oficial că nu știm la care asociații patronale se referă, pentru că, cu siguranță, cu APIA nu a vorbit și, până una alta, APIA nu e o asociație patronală în sensul federațiilor patronale, este o asociație a unei industriei. Cu certitudine, APIA reprezintă mărcile de automobil reprezentate și comercializate în România. Asta este cert.

După cum știți, APIA este organizația tuturor industriilor de mobilitate, la modul general. Deci, cu atât mai mult, credem că, din punct de vedere tehnic, doamna ministru ar fi trebuit, în mod firesc, fără să cerem noi, să se consulte cu APIA.

Vreau să vă precizez că APIA a făcut cerere în scris la Ministerul Mediului către doamna ministru, de patru ori. De patru ori am primit un răspuns de la AFM, de la domnul președinte Bănică, în care scria simplu «Vă mulțumim pentru intenție, momentan nu e cazul, vă căutăm noi»”, a spus Vardie.

Acesta a criticat lipsa de transparență a consultărilor privind politicile din domeniul auto, susținând că excluderea organizației care reprezintă principalii jucători ai pieței ridică semne de întrebare asupra corectitudinii procesului decizional.

Vardie a mai avertizat că măsurile nu ar trebui adoptate fără dialog real și fără evaluarea impactului economic și concurențial.

Totodată, oficialul a considerat insuficient bugetul de 300 de milioane de lei alocat Programului Rabla 2026.

„Da, suma reprezintă o creștere față de nivelul extrem de redus de 200 milioane lei alocat în 2025, însă evaluarea reală a Programului Rabla trebuie raportată la nevoile pieței și la dimensiunea pe care programul a avut-o în trecut, când bugetele inițiale depășeau 1,2 miliarde lei, înainte de a fi reduse drastic la aproape o cincime din acel nivel. Cele 300 de milioane e o decizie politică și e departe de nevoile pieței”, a afirmat șeful APIA.

Dan Vardie a criticat declarațiile ministrului Mediului, Diana Buzoianu, privind posibilitatea ca unele modele fabricate în afara UE să rămână eligibile în Programul Rabla doar pentru că aparțin unor mărci europene. El a susținut că o astfel de abordare este incoerentă și discriminatorie, afectând concurența și predictibilitatea din industria auto.

Acesta a subliniat că vehiculele comercializate legal în UE ar trebui tratate egal în toate statele membre și a avertizat că introducerea unor restricții suplimentare la nivel național pentru mașinile produse în China ar putea crea probleme juridice și concurențiale.

Dan Vardie: „Toate mașinile electrice fabricate în China sunt supra-taxate”

În viziunea specialistului, și bateriile de stocare a energie vor intra în aceeași discuție.

„Noi, România, suntem parte a Uniunii Europene și cât timp suntem parte a Uniunii Europene nu putem să avansăm idei. Nu putem pleca de la excepții. Adică, mie îmi place o marcă, iar eu ca ministru o asimilez ca excepție la regulă. Atunci, toate să fie incluse la excepții... Toate mașinile electrice fabricate în China, indiferent de model, de la Dacia Spring până la Tesla 3, toate sunt supra-taxate, în afară de cea de 10%.

Aceste suprataxe, plus taxa de import, sunt plătite de consumator la fiecare bucată de mașină cumpărată în toate Europa și în toată România. Statele-membre nu pot introduce suplimentar mecanisme indirecte de penalizare prin programe naționale fără riscuri juridice și concurențiale evidente. Deci, nici România, nici Ungaria, nici Franța, nici Germania nu poate să zică «De mâine eu fac acest program doar pentru producătorul A, B și C și pe ăștia care au fost sancționați, nu-i bag în seamă».

Consumatorul trebuie să aibă libertatea de a alege, iar statul are obligația de a asigura un cadru corect, predictibil și competitiv pentru întreaga piață”, a punctat președintele APIA.

Conform proiectului de buget al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), lansat în dezbatere publică, pentru Programul Rabla 2026, destinat persoanelor fizice, ar urma să fie alocată suma de 300 de milioane de lei și va pune accent pe mașinile produse și asamblate în Europa.