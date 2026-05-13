search
Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Scandal în jurul noului Program Rabla. Cei din industria auto reclamă lipsa dialogului cu Ministerul Mediului: „Am făcut patru solicitări”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) a transmis miercuri, 13 mai, că ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, nu a discutat cu asociația legat de noul program „Rabla”, deși a afirmat în spațiul public că a discutat cu patronatele din industrie.

Diana Buzoianu/FOTO: Facebook
Diana Buzoianu/FOTO: Facebook

„Ați văzut că doamna ministru Buzoianu a venit cu niște lucruri extrem de interesante vizavi de noul Program Rabla. Domnia sa afirmă că a stat de vorbă cu niște asociații patronale.

Vreau să vă declar oficial că nu știm la care asociații patronale se referă, pentru că, cu siguranță, cu APIA nu a vorbit și, până una alta, APIA nu e o asociație patronală în sensul federațiilor patronale, este o asociație a unei industriei. Cu certitudine, APIA reprezintă mărcile de automobil reprezentate și comercializate în România. Asta este cert.

După cum știți, APIA este organizația tuturor industriilor de mobilitate, la modul general. Deci, cu atât mai mult, credem că, din punct de vedere tehnic, doamna ministru ar fi trebuit, în mod firesc, fără să cerem noi, să se consulte cu APIA.

Vreau să vă precizez că APIA a făcut cerere în scris la Ministerul Mediului către doamna ministru, de patru ori. De patru ori am primit un răspuns de la AFM, de la domnul președinte Bănică, în care scria simplu «Vă mulțumim pentru intenție, momentan nu e cazul, vă căutăm noi»”, a spus Vardie.

Acesta a criticat lipsa de transparență a consultărilor privind politicile din domeniul auto, susținând că excluderea organizației care reprezintă principalii jucători ai pieței ridică semne de întrebare asupra corectitudinii procesului decizional.

Vardie a mai avertizat că măsurile nu ar trebui adoptate fără dialog real și fără evaluarea impactului economic și concurențial.

Totodată, oficialul a considerat insuficient bugetul de 300 de milioane de lei alocat Programului Rabla 2026.

„Da, suma reprezintă o creștere față de nivelul extrem de redus de 200 milioane lei alocat în 2025, însă evaluarea reală a Programului Rabla trebuie raportată la nevoile pieței și la dimensiunea pe care programul a avut-o în trecut, când bugetele inițiale depășeau 1,2 miliarde lei, înainte de a fi reduse drastic la aproape o cincime din acel nivel. Cele 300 de milioane e o decizie politică și e departe de nevoile pieței”, a afirmat șeful APIA.

Dan Vardie a criticat declarațiile ministrului Mediului, Diana Buzoianu, privind posibilitatea ca unele modele fabricate în afara UE să rămână eligibile în Programul Rabla doar pentru că aparțin unor mărci europene. El a susținut că o astfel de abordare este incoerentă și discriminatorie, afectând concurența și predictibilitatea din industria auto.

Acesta a subliniat că vehiculele comercializate legal în UE ar trebui tratate egal în toate statele membre și a avertizat că introducerea unor restricții suplimentare la nivel național pentru mașinile produse în China ar putea crea probleme juridice și concurențiale.

Dan Vardie: „Toate mașinile electrice fabricate în China sunt supra-taxate”

În viziunea specialistului, și bateriile de stocare a energie vor intra în aceeași discuție.

„Noi, România, suntem parte a Uniunii Europene și cât timp suntem parte a Uniunii Europene nu putem să avansăm idei. Nu putem pleca de la excepții. Adică, mie îmi place o marcă, iar eu ca ministru o asimilez ca excepție la regulă. Atunci, toate să fie incluse la excepții... Toate mașinile electrice fabricate în China, indiferent de model, de la Dacia Spring până la Tesla 3, toate sunt supra-taxate, în afară de cea de 10%.

Aceste suprataxe, plus taxa de import, sunt plătite de consumator la fiecare bucată de mașină cumpărată în toate Europa și în toată România. Statele-membre nu pot introduce suplimentar mecanisme indirecte de penalizare prin programe naționale fără riscuri juridice și concurențiale evidente. Deci, nici România, nici Ungaria, nici Franța, nici Germania nu poate să zică «De mâine eu fac acest program doar pentru producătorul A, B și C și pe ăștia care au fost sancționați, nu-i bag în seamă».

Consumatorul trebuie să aibă libertatea de a alege, iar statul are obligația de a asigura un cadru corect, predictibil și competitiv pentru întreaga piață”, a punctat președintele APIA.

Conform proiectului de buget al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), lansat în dezbatere publică, pentru Programul Rabla 2026, destinat persoanelor fizice, ar urma să fie alocată suma de 300 de milioane de lei și va pune accent pe mașinile produse și asamblate în Europa.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
digi24.ro
image
INS: Economia este în scădere cu 1,7% în primul trimestru faţă de perioada similară din 2025
stirileprotv.ro
image
Trafic de influență în Guvernul Bolojan? Vicepremierul Oana Gheorghiu, apeluri către instituții ale statului și către un serviciu secret pentru grupul german din care face parte și Kaufland, care a donat pentru Dăruiește Viață. Gândul publică mailul trimis de Gheorghiu
gandul.ro
image
Inflația a urcat la 10,7% în aprilie. Electricitatea, motorina și cafeaua, între cele mai mari scumpiri
mediafax.ro
image
De ce nu vrea Marius Şumudică să vorbească de Pancu: “Când era analist şi eu eram antrenorul Rapidului mai simţeam câte o agrafă în păr”
fanatik.ro
image
Copilul de 5 ani căutat de trei zile în Sibiu a fost găsit în viață. Alex dispăruse luni seară de lângă tatăl lui
libertatea.ro
image
Țara europeană care a introdus „taxa zgârcitului” în restaurante
digi24.ro
image
Jigniri halucinante, la TV: „Oraș mizer! Dacă Charles Darwin s-ar fi oprit acolo, nu mai venea cu teoria evoluției”
gsp.ro
image
Lovitură pentru Gigi Becali: nu mai poate termina biserica! Patronul FCSB-ului a ”explodat”
digisport.ro
image
O tânără s-a mutat în Vietnam și trăiește cu 350 de euro pe lună: „Acest loc este un paradis”
click.ro
image
Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
O companie aeriană, prezentă și la noi, ieftinește biletele cu până la 200 €. Cele mai populare rute
observatornews.ro
image
Cazul lui Alexandru, copilul de 5 ani dispărut în Sibiu, se complică. Ce ar fi la mijloc, de fapt
cancan.ro
image
Care pensionari primesc între 480 și 630 lei în plus la pensie? În ce județe se dau mai mulți bani?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Produsele care s-au scumpit cel mai mult în 2026, unele au preţuri cu 50% mai mari. INS anunță inflație de peste 10%
playtech.ro
image
FCSB, schimbări importante în primul 11 înaintea barajului cu FC Botoșani: „Va fi altceva!”
fanatik.ro
image
Este Nicușor Dan, de fapt, eurosceptic? Cum poate jongla președintele și cu Washington și cu Bruxelles. ”Nu a fost un liberal și nu va fi un liberal”
ziare.com
image
Olandezii anunță: ”Dennis Man, pe picior de plecare de la PSV!”. Suma vehiculată e uriașă
digisport.ro
image
Ultimul film în care a jucat Ioan Isaiu se va lansa la toamnă. Ce a promis producătorul Mircea Bravo: „Nu o să scoatem secvențele cu el”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lângă pădure a Lorei și a lui Ionuț Ghenu. Au fost chiriași la început, iar apoi au cumpărat-o. Cum e amenajată locuința nonconformistă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 13 mai. Începe un nou capitol important pentru nativi. Zodiile care azi vor avea de câștigat
mediaflux.ro
image
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Actul sexual riscant pe care femeile îl adoră, iar bărbații îl consideră „magnific”
actualitate.net
image
Durere imensă și multe lacrimi la căpătâiul lui Ioan Isaiu! Primele imagini de la slujba de înmormântare din orașul unde a copilărit îndrăgitul actor
click.ro
image
Românii au ales cel mai frumos oraș din țară: „Are problemele lui, dar la capitolul frumusețe nu se compară”
click.ro
image
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
Tort de banane Sursa foto shutterstock 1899682282 jpg
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu este român”. Familia partenerului nu știe nimic despre relația lor
image
Durere imensă și multe lacrimi la căpătâiul lui Ioan Isaiu! Primele imagini de la slujba de înmormântare din orașul unde a copilărit îndrăgitul actor

OK! Magazine

image
Poveste uitată: frumoasa prințesă brunetă despre care s-a speculat, în anii '70, c-ar fi aleasa lui Charles e chiar Margareta

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul