Terapia cu înțepături care l-a vindecat pe gimnastul Claudiu Mitea. Sportivul primise un diagnostic crunt

Claudiu Mitea, fost gimnast de performanță, lucrează în prezent ca nutriționist și îi motivează pe oameni. Povestea lui de viață este una demnă de un film, sibianul fiind cunoscut și ca „gimnastul care a paralizat de 4 ori”.

La 16 ani, chiar înainte de Campionatul European, a apărut primul puseu de scleroză multiplă. Medicii l-au informat că va trebui să renunțe la sport, dar Claudiu a refuzat să accepte.

„M-a ținut agățat un singur lucru: visul de a deveni campion olimpic. Acea speranță mi-a dat puterea să mă ridic, să revin în sală și, de fiecare dată, să lupt pentru locul meu pe podium. La 17, apoi la 18, și din nou la 19 ani am avut episoade de paralizie. La 19 ani, am ajuns în punctul cel mai greu pentru că nu mai simțeam nimic de la gât în jos, doar amorțeli, înțepături și furnicături”, spune el pentru mesageruldesibiu.

A trecut prin patru episoade de paralizie completă, dat s-a vindecat după ce a urmat un tratament neobișnuit, cu peste 5.000 de înțepături de albine.

Claudiu a apelat la apipunctură, o metodă alternativă de vindecare. Apipunctura este terapia care se bazează pe utilizarea veninului de albine provenit fie direct din acul albinei, fie din fiole sterilizate anterior pregătite.

Veninul albinelor conține mai mult de 18 substanțe active dintre care unele sunt antiinflamatoare mai puternice decat hidrocortizonul, altele funcționează precum analgezicele, scrie akupunctura.

Metoda este folosită pentru boli precum scleroza multiplă, poliartrita reumatoidă si alte boli articulare degenerative, dar și pentru sciatică, hernie de disc sau artrită.

Mai jos, povestea de viață a lui Claudiu Mitea, spusă chiar de el pe contul de Instagram