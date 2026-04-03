Un mister de peste 30 de ani a fost rezolvat. O adolescentă dispărută în 1994, găsită în viață

O fată din Arizona, care a dispărut în 1994, a fost găsită în viață, după 32 de ani, au anunțat miercuri autoritățile din Arizona, notează CBS News.

Christina Marie Plante avea 13 ani când a dispărut din Star Valley, Arizona. Potrivit unui afiș pentru persoane dispărute, ea a fost văzută ultima dată pe 19 mai 1994, în jurul orei 12:30, plecând pe jos de acasă spre un grajd unde își ținea calul. La momentul dispariției, purta pantaloni scurți, tricou și pantofi sport și era considerată „dispărută în circumstanțe suspecte”, a precizat biroul șerifului.

Șeriful Adam J. Shepherd a declarat într-un comunicat de presă că fata a fost raportată dispărută imediat, iar „eforturi extinse de căutare”, implicând resurse locale și regionale au fost desfășurate. Christina Marie Plante a fost inclusă în baze de date naționale cu copii dispăruți, iar afișe cu fotografia ei au fost distribuite în regiune, la nivel de stat și național.

„În ciuda căutărilor terestre exhaustive, a interviurilor și a urmăririi investigațiilor, nu s-au dezvoltat piste viabile la momentul dispariției”, a spus Shepherd, precizând că acest caz a rămas deschis. De-a lungul decadelor, anchetatorii au reexaminat probele și au urmărit orice informație nouă care apărea.

Biroul șerifului a înființat ulterior o unitate specială pentru cazuri nerezolvate („cold case”), care se concentrează pe investigațiile nefinalizate. Detectivii unității au folosit „progrese tehnologice, tehnici moderne de investigare și o revizuire detaliată a cazului” pentru a dezvolta noi piste care „au dus în cele din urmă la o descoperire majoră”, a explicat Shepherd.

Șeriful nu a dezvăluit locul în care a fost găsită Christina Plante și nu a oferit detalii despre circumstanțele dispariției „din respect pentru intimitatea și bunăstarea fetei”. Ancheta a confirmat însă identitatea ei, iar statutul său de persoană dispărută „a fost oficial închis”.

Shepherd a subliniat că acest caz „arată importanța inițiativelor de revizuire a cazurilor nerezolvate și impactul evoluției tehnologiei în oferirea de răspunsuri mult așteptate familiilor și comunităților” și a adăugat că biroul șerifului „rămâne angajat în urmărirea tuturor cazurilor nefinalizate”.