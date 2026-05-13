Oficial: România a intrat în recesiune. Economia a scăzut două trimestre la rând, confirmă datele INS

România a intrat oficial în recesiune, potrivit informațiilor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică, care indică o scădere economică de 1,5% în primul trimestru din acest an, după scăderea de 1,5% în ultimul trimestru din 2025 pe serie brută ajustată sezonier.

Recesiunea se înregistrează când există șase luni de scădere economică consecutive.

Produsul intern brut a scăzut în trimestrul I 2026 cu 0,2%, comparativ cu trimestrul anterior. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2025, Produsul intern brut s-a redus cu 1,5%, informează miercuri INS.

Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,7% pe seria brută şi cu 1,5% pe seria ajustată sezonier faţă de acelaşi trimestru din anul 2025;

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul I 2026, fiind înregistrate diferenţe faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 87 din 9 aprilie 2026, precizează INS.

„Minus 1,5% cădere a PIB real în trimestrul 4 și minus 1,5% în trimestrul 1 din 2026 arată nu doar o recesiune tehnică ușoară, ci o prăbușire a economiei. România are a 2-a cea mai mare cădere trimestrială dintre țările UE. Doar România și Irlanda sunt țările UE aflate în recesiune tehnică în acest moment”, a scris economistul Cristian Socol pe pagina sa de Facebook, precizând că este „o aterizare dură cu victime: românii cu venituri mici și medii, profesorii, medicii și lucrătorii din sănătate precum și companiile mici și mijlocii, mai ales cele cu capital autohton”.

„Per ansamblu, datele comunicate astăzi confirmă faptul că economia României se confruntă cu o nouă recesiune, pentru prima oară din perioada pandemiei de coronavirus, din perspectiva analizei pe dinamică anuală”, punctează economistul Andrei Rădulescu.

Estimările provizorii cu privire la evoluția PIB-ului și componentelor în primul trimestru din acest an vor fi comunicate de Eurostat și INS la începutul lunii iunie.

Andrei Rădulescu precizează că deteriorarea climatului macroeconomic pe plan intern pe parcursul ultimelor trimestre a fost determinată, în principal, de ajustarea pronunțată la nivelul consumului (public și privat), pe fondul procesului de consolidare fiscal-bugetară, necesar pentru menținerea în categoria țărilor recomandate pentru investiții. Totodată, începând cu luna martie, climatul macroeconomic intern a început să fie afectat și de conflictul din Orientul Mijlociu (și consecințele acestuia), un nou șoc global simetric, dar cu implicații asimetrice.

Ce este recesiunea tehnică și ce efecte are asupra populației

Recesiunea tehnică reprezintă o perioadă în care economia unei țări înregistrează scădere timp de două trimestre consecutive, măsurată prin Produsul Intern Brut (PIB). Practic, economia produce mai puține bunuri și servicii decât înainte, ceea ce indică o încetinire a activității economice.

De exemplu, dacă PIB-ul scade în trimestrul I și continuă să scadă și în trimestrul al II-lea, economia intră în recesiune tehnică.

Efectele asupra populației pot fi semnificative:

creșterea șomajului – companiile reduc costurile, îngheață angajările sau fac concedieri;

scăderea veniturilor – salariile cresc mai lent sau pot apărea reduceri de bonusuri și beneficii;

consum mai redus – oamenii cumpără mai puțin din cauza incertitudinii economice;

credite mai greu de accesat – băncile devin mai prudente, iar dobânzile pot rămâne ridicate;

investiții mai mici – firmele amână extinderile și proiectele noi;

presiune asupra bugetului de stat – statul colectează mai puține taxe și poate reduce cheltuielile publice;

deprecierea monedei și inflație – în anumite situații, recesiunea poate afecta cursul valutar și prețurile;

scăderea pieței imobiliare – cererea pentru locuințe și investiții poate încetini.

Totuși, o recesiune tehnică nu înseamnă automat o criză economică severă. Uneori poate fi temporară și moderată, fără efecte dramatice asupra nivelului de trai. Gravitatea depinde de durata scăderii economice, de reacția autorităților și de situația economică internațională.