search
Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Oficial: România a intrat în recesiune. Economia a scăzut două trimestre la rând, confirmă datele INS

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

România a intrat oficial în recesiune, potrivit informațiilor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică, care indică o scădere economică de 1,5% în primul trimestru din acest an, după scăderea de 1,5% în ultimul trimestru din 2025 pe serie brută ajustată sezonier.

Semn de circulație pe care scrie Recession
România a intrat oficial în recesiune. Foto arhivă

Recesiunea se înregistrează când există șase luni de scădere economică consecutive.

image

Produsul intern brut a scăzut în trimestrul I 2026 cu 0,2%, comparativ cu trimestrul anterior. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2025, Produsul intern brut s-a redus cu 1,5%, informează miercuri INS.

„Produsul intern brut a scăzut în trimestrul I 2026 cu 0,2%, comparativ cu trimestrul anterior. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2025, Produsul intern brut s-a redus cu 1,5%”, arată datele INS.

Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,7% pe seria brută şi cu 1,5% pe seria ajustată sezonier faţă de acelaşi trimestru din anul 2025;

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul I 2026, fiind înregistrate diferenţe faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 87 din 9 aprilie 2026, precizează INS.
„Minus 1,5% cădere a PIB real în trimestrul 4 și minus 1,5% în trimestrul 1 din 2026 arată nu doar o recesiune tehnică ușoară, ci o prăbușire a economiei. România are a 2-a cea mai mare cădere trimestrială dintre țările UE. Doar România și Irlanda sunt țările UE aflate în recesiune tehnică în acest moment”, a scris economistul Cristian Socol pe pagina sa de Facebook, precizând că este „o aterizare dură cu victime: românii cu venituri mici și medii, profesorii, medicii și lucrătorii din sănătate precum și companiile mici și mijlocii, mai ales cele cu capital autohton”.

„Per ansamblu, datele comunicate astăzi confirmă faptul că economia României se confruntă cu o nouă recesiune, pentru prima oară din perioada pandemiei de coronavirus, din perspectiva analizei pe dinamică anuală”, punctează economistul Andrei Rădulescu.

Estimările provizorii cu privire la evoluția PIB-ului și componentelor în primul trimestru din acest an vor fi comunicate de Eurostat și INS la începutul lunii iunie.

Andrei Rădulescu precizează că deteriorarea climatului macroeconomic pe plan intern pe parcursul ultimelor trimestre a fost determinată, în principal, de ajustarea pronunțată la nivelul consumului (public și privat), pe fondul procesului de consolidare fiscal-bugetară, necesar pentru menținerea în categoria țărilor recomandate pentru investiții. Totodată, începând cu luna martie, climatul macroeconomic intern a început să fie afectat și de conflictul din Orientul Mijlociu (și consecințele acestuia), un nou șoc global simetric, dar cu implicații asimetrice.

Ce este recesiunea tehnică și ce efecte are asupra populației

Recesiunea tehnică reprezintă o perioadă în care economia unei țări înregistrează scădere timp de două trimestre consecutive, măsurată prin Produsul Intern Brut (PIB). Practic, economia produce mai puține bunuri și servicii decât înainte, ceea ce indică o încetinire a activității economice.

De exemplu, dacă PIB-ul scade în trimestrul I și continuă să scadă și în trimestrul al II-lea, economia intră în recesiune tehnică.

Efectele asupra populației pot fi semnificative:

  • creșterea șomajului – companiile reduc costurile, îngheață angajările sau fac concedieri;
  • scăderea veniturilor – salariile cresc mai lent sau pot apărea reduceri de bonusuri și beneficii;
  • consum mai redus – oamenii cumpără mai puțin din cauza incertitudinii economice;
  • credite mai greu de accesat – băncile devin mai prudente, iar dobânzile pot rămâne ridicate;
  • investiții mai mici – firmele amână extinderile și proiectele noi;
  • presiune asupra bugetului de stat – statul colectează mai puține taxe și poate reduce cheltuielile publice;
  • deprecierea monedei și inflație – în anumite situații, recesiunea poate afecta cursul valutar și prețurile;
  • scăderea pieței imobiliare – cererea pentru locuințe și investiții poate încetini.

Totuși, o recesiune tehnică nu înseamnă automat o criză economică severă. Uneori poate fi temporară și moderată, fără efecte dramatice asupra nivelului de trai. Gravitatea depinde de durata scăderii economice, de reacția autorităților și de situația economică internațională.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Schimbarea la față a lui Vladimir Putin prin ochii primului premier al liderului rus: „Nu a vrut să renunțe”
digi24.ro
image
INS: Economia este în scădere cu 1,7% în primul trimestru faţă de perioada similară din 2025
stirileprotv.ro
image
Guvernul Bolojan a băgat România în criză economică. O confirmă primele date oficiale ale INS pe 2026. Cu cât a scăzut economia
gandul.ro
image
Metoda „piatra gri” sau cum să faci față persoanelor cu tulburarea de personalitate narcisistă
mediafax.ro
image
Cristi Borcea a dezvăluit omul cheie în succesul Universității Craiova: “Are cel mai mare merit!”
fanatik.ro
image
Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii la București: „Interesul României este ca Ucraina să câștige războiul început de Rusia”
libertatea.ro
image
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
digi24.ro
image
Jigniri halucinante, la TV: „Oraș mizer! Dacă Charles Darwin s-ar fi oprit acolo, nu mai venea cu teoria evoluției”
gsp.ro
image
Lovitură pentru Gigi Becali: nu mai poate termina biserica! Patronul FCSB-ului a ”explodat”
digisport.ro
image
Alimentul banal pe care Mihaela Bilic îl recomandă pentru ulcer, gastrită și retenția de lichide. Românii îl ignoră complet în supermarket
click.ro
image
Suedia, prima ţară care a digitalizat învăţământul, se întoarce la hârtie și pix. „Elevii au nevoie de mai puține computere”
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Au renunţat să îşi ia casă după ce cursul EURO a explodat. Unii au de plătit zeci de mii de lei în plus
observatornews.ro
image
Câți bani au strâns Andreea Bălan și Victor Cornea, din darul de nuntă! Suma este gigantică
cancan.ro
image
Care pensionari primesc între 480 și 630 lei în plus la pensie? În ce județe se dau mai mulți bani?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Cât te costă să-ți montezi centrală termică de apartament în București. Sume reale: 'Merită deranjul și investiția?'
playtech.ro
image
Câți bani au făcut ”băieții deștepți” care au trucat pozele cu Nicușor Dan. Le-a crescut profitul cu 245.000% în anul alegerilor
fanatik.ro
image
Este Nicușor Dan, de fapt, eurosceptic? Cum poate jongla președintele și cu Washington și cu Bruxelles. ”Nu a fost un liberal și nu va fi un liberal”
ziare.com
image
Olandezii anunță: ”Dennis Man, pe picior de plecare de la PSV!”. Suma vehiculată e uriașă
digisport.ro
image
România în fața unei presiuni energetice fără precedent. Importuri în creștere și costuri record la electricitate
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE cu vila de lux în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Aici a locuit și cu George Burcea / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 13 mai. Începe un nou capitol important pentru nativi. Zodiile care azi vor avea de câștigat
mediaflux.ro
image
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Strategia „faptului împlinit” a lui George Copos. Cum încearcă milionarul să schimbe regulile de „dragul” turismului pe Tâmpa și Panoramic
actualitate.net
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie
click.ro
image
Românii au ales cel mai frumos oraș din țară: „Are problemele lui, dar la capitolul frumusețe nu se compară”
click.ro
image
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
Tort de banane Sursa foto shutterstock 1899682282 jpg
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Locul spectaculos din Moldova care ar putea intra în UNESCO. Zona atrage tot mai mulți turiști străini
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie

OK! Magazine

image
„Nu era nimic sexy la orgiile noastre!” Mărturii cutremurătoare din infernul în care au trăit cele mai frumoase femei

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul