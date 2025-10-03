O direcție din Ministerul Agriculturii are patru șefi și doar 14 angajați. Explicațiile directoarei: „Nu e în atribuția mea”

O direcție din Ministerul Agriculturii funcționează cu patru posturi de conducere la doar 14 angajați activi. Salariul directorului general depășește chiar și venitul lunar al premierului.

Direcția Generală Politici în Industrie Alimentară și Comerț (DGPIAC), aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, are în prezent 31 de posturi prevăzute în organigramă. Doar 18 sunt ocupate, iar dintre acestea, patru sunt funcții de conducere: un director general, un director și doi șefi de serviciu.

Restul de 13 posturi sunt vacante. „În prezent, 13 dintre aceste posturi sunt vacante. Dintre acestea, 9 posturi sunt menținute vacante, întrucât urmează a fi desființate potrivit prevederilor Legii nr. 296/2023, în contextul procesului de reorganizare a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale”, se arată într-un răspuns oficial transmis de DGPIAC.

Cu alte cuvinte, direcția funcționează astăzi cu patru șefi și 14 angajați.

„Nu mă ocup eu”

Întrebată de Digi24 cum se justifică numărul mare de posturi de conducere în raport cu efectivul redus de angajați, directoarea generală, Amelia Rus, a evitat să ofere explicații clare.

„După cum știți, eu sunt director general al Direcției Generale de Politici în Industrie Alimentară și Comerț, nu sunt de la resurse umane. Dumneavoastră știți că instituția e deschisă, e transparentă și puteți să adresați întrebările acestea în scris”, a declarat Rus.

Insistențele jurnalistei nu au schimbat poziția directoarei: „Nu mă ocup eu de structura organizatorică a ministerului, ea se aprobă prin ordin de ministru. Avem o hotărâre de guvern care statuează funcționarea Ministerului Agriculturii, nu sunt eu în măsură să vă răspund. Sunt funcționar public, am nevoie de mandat pentru asta. Nu e în atribuția mea să vorbesc despre structura organizatorică”.

Salariu mai mare decât al premierului

Bugetul alocat pentru salariul directorului general al DGPIAC în 2024 a fost de 284.000 de lei, adică aproximativ 57.000 de euro pe an. Aceasta înseamnă în jur de 24.000 de lei pe lună, cu mult peste salariul premierului, care este de aproximativ 15.000 de lei.

Declarațiile de avere anterioare arată o creștere constantă a venitului:

în 2022: 12.000 lei pe lună (145.119 lei pe an)

în 2023: 14.000 lei pe lună (171.086 lei pe an)

Ministerul Agriculturii și deplasările externe

Situația de la DGPIAC vine în contextul în care, recent, ministerul a fost implicat într-o altă controversă. Șase angajați urmau să participe la o expoziție în China, deși Guvernul anunțase că deplasările externe pe bani publici vor fi reduse la „minimul necesar”.

Jumătate dintre cei care ar fi trebuit să plece erau încadrați ca „personal tehnic”, deși partea chineză se angajase să asigure suportul logistic. În final, Cabinetul Bolojan a decis înjumătățirea delegației, considerând-o nejustificată.