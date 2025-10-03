search
Vineri, 3 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

O direcție din Ministerul Agriculturii are patru șefi și doar 14 angajați. Explicațiile directoarei: „Nu e în atribuția mea”

0
0
Publicat:

O direcție din Ministerul Agriculturii funcționează cu patru posturi de conducere la doar 14 angajați activi. Salariul directorului general depășește chiar și venitul lunar al premierului.

Patru șefi conduc 14 angajați la o direcție din Ministerul Agriculturii FOTO: Adevărul
Patru șefi conduc 14 angajați la o direcție din Ministerul Agriculturii FOTO: Adevărul

Direcția Generală Politici în Industrie Alimentară și Comerț (DGPIAC), aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, are în prezent 31 de posturi prevăzute în organigramă. Doar 18 sunt ocupate, iar dintre acestea, patru sunt funcții de conducere: un director general, un director și doi șefi de serviciu.

Restul de 13 posturi sunt vacante. „În prezent, 13 dintre aceste posturi sunt vacante. Dintre acestea, 9 posturi sunt menținute vacante, întrucât urmează a fi desființate potrivit prevederilor Legii nr. 296/2023, în contextul procesului de reorganizare a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale”, se arată într-un răspuns oficial transmis de DGPIAC.

Cu alte cuvinte, direcția funcționează astăzi cu patru șefi și 14 angajați.

„Nu mă ocup eu”

Întrebată de Digi24 cum se justifică numărul mare de posturi de conducere în raport cu efectivul redus de angajați, directoarea generală, Amelia Rus, a evitat să ofere explicații clare.

După cum știți, eu sunt director general al Direcției Generale de Politici în Industrie Alimentară și Comerț, nu sunt de la resurse umane. Dumneavoastră știți că instituția e deschisă, e transparentă și puteți să adresați întrebările acestea în scris”, a declarat Rus.

Insistențele jurnalistei nu au schimbat poziția directoarei: „Nu mă ocup eu de structura organizatorică a ministerului, ea se aprobă prin ordin de ministru. Avem o hotărâre de guvern care statuează funcționarea Ministerului Agriculturii, nu sunt eu în măsură să vă răspund. Sunt funcționar public, am nevoie de mandat pentru asta. Nu e în atribuția mea să vorbesc despre structura organizatorică”.

Salariu mai mare decât al premierului

Bugetul alocat pentru salariul directorului general al DGPIAC în 2024 a fost de 284.000 de lei, adică aproximativ 57.000 de euro pe an. Aceasta înseamnă în jur de 24.000 de lei pe lună, cu mult peste salariul premierului, care este de aproximativ 15.000 de lei.

Declarațiile de avere anterioare arată o creștere constantă a venitului:

  • în 2022: 12.000 lei pe lună (145.119 lei pe an)
  • în 2023: 14.000 lei pe lună (171.086 lei pe an)

Ministerul Agriculturii și deplasările externe

Situația de la DGPIAC vine în contextul în care, recent, ministerul a fost implicat într-o altă controversă. Șase angajați urmau să participe la o expoziție în China, deși Guvernul anunțase că deplasările externe pe bani publici vor fi reduse la „minimul necesar”.

Jumătate dintre cei care ar fi trebuit să plece erau încadrați ca „personal tehnic”, deși partea chineză se angajase să asigure suportul logistic. În final, Cabinetul Bolojan a decis înjumătățirea delegației, considerând-o nejustificată.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”
digi24.ro
image
Casa din Sibiu a familiei Iohannis, preluată pe jumătate de ANAF: accesul s-a făcut prin schimbarea yalei
stirileprotv.ro
image
O badantă din Italia, s-a aruncat de la balcon chiar în fața carabinierilor. Nu se cunosc motivele acestui gest extrem
gandul.ro
image
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat
mediafax.ro
image
Au scos documentul despre banii lui Călin Georgescu, folosiți în campanie. AEP i-a studiat trei luni dosarul, iar rezultatul este cu totul neașteptat
fanatik.ro
image
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
libertatea.ro
image
Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia pregătea atacuri în trei țări din Europa. Planul dejucat de Polonia
digi24.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
FOTO ”Cea mai frumoasă femeie din lume”, de nerecunoscut! Internetul ”a explodat”: ”Mă distruge”
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
Momentul în care un copac se prăbușește peste o mașină aflată în mers, în Bucureşti. Două vehicule, avariate
observatornews.ro
image
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Autostrada din România care va fi monitorizată cu radare fixe din 2 în 2 kilometri. Șoferii vor fi supravegheați non-stop
playtech.ro
image
Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care se creionează dacă au șanse la titlu”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
Care sunt diferențele dintre gripa sezonieră și noua tulpină de COVID-19. Medicii explică ce simptome are fiecare dintre acestea
kanald.ro
image
Dacia Spring costă mai puțin decât o bicicletă datorită noilor subvenții pentru casarea și...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Serghei Mizil dă de pământ cu Mara Bănică. După acuzațiile Andei Adam, acum a răbufnit și el: Are un tupeu. Anda a caracterizat-o perfect, perversă rău de tot
romaniatv.net
image
Anunț privind creșterea TVA. Premierul Bolojan pune presiune pe ANAF
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul
click.ro
image
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Tiffany Theisen foto Profimedia jpg
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?

OK! Magazine

image
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială

Click! Pentru femei

image
Resturi de mâncare, autobronzant și spray de păr. Mizeria de nedescris lăsată de Donald Trump în camera de la palatul britanic

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!