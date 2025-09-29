Ministerul Agriculturii urma să trimită șase angajați la o expoziție în China. Ilie Bolojan a înjumătățit delegația. Cu cât s-a redus cheltuiala din bani publici

Șase angajați din Ministerul Agriculturii ar fi urmat să ajungă la o expoziție în China, deși Guvernul ceruse reducerea la „minimul necesar” a numărului celor care pleacă în deplasări externe pe bani publici. Cabinetul Bolojan a decis însă înjumătățirea delegației, pe motiv că este nejustificată, potrivit Digi24.

Trei dintre cei care urmau să plece, în perioada 19–21 septembrie 2025, la cea de-a patra Expoziție pentru Indicații Geografice – Global Geographical Indications Products Expo (GIPE 2025) de la Beijing, erau încadrați la „personal tehnic”, cu toate că autoritățile chineze s-au angajat să ofere suportul logistic necesar, iar ceilalți din listă erau directori și un secretar de stat din minister.

Inițial, ministerul a precizat că autoritățile chineze vor acoperi integral cheltuielile delegației oficiale, dar, ulterior, instituția și-a nuanțat poziția: doar o parte din costuri ar fi fost acoperită de organizatori, restul banilor fiind plătiți de la bugetul de stat.

Pentru delegația de șase angajați, nota totală de plată era estimată la aproximativ 65.000 de lei (13.000 de euro).

Cifrele privind deplasarea în China, ținute la secret

Înaintea deplasării delegației române în China, Digi24.ro a solicitat Ministerului Agriculturii să precizeze câte persoane urmau să plece și cine suporta costurile.

Ministerul a oferit un răspuns evaziv, invocând faptul că solicitarea era încă pe biroul premierului pentru aprobare și nu a comunicat numărul delegaților.

Referitor cheltuieli, instituția preciza că „organizatorii asigură integral costurile pentru delegația oficială a MADR la nivel înalt: transport, cazare, transferuri aeroport, construcția și logistica standului, echipamentele de promovare și elementele vizuale”, fără să ofere detalii despre restul delegației, încadrată la „personal tehnic”, și nici dacă s-au solicitat bani de la bugetul de stat.

După încheierea expoziției de la Beijing, sursa citată a cerut din nou un răspuns Ministerului Agriculturii:

„Delegația inițială prevedea participarea a trei reprezentanți oficiali ai MADR și trei-patru persoane cu rol de personal tehnic. Costurile estimate pentru întreaga delegație totalizau aproximativ 65.050 lei”, a transmis Ministerul.

Organizatorii chinezi nu ar fi suportat de fapt costurile pentru întreaga „delegație oficială la nivel înalt”

Instituția a recunoscut că organizatorii chinezi nu ar fi suportat de fapt costurile pentru întreaga „delegație oficială la nivel înalt”, așa cum sugera răspunsul inițial, iar pentru personalul tehnic toți banii erau decontați de la buget.

Delegația a fost înjumătățită de premierul Ilie Bolojan, pentru că numărul celor care ar fi urmat să plece nu s-ar fi justificat, astfel că, până la urmă, în China au plecat doar trei angajați, toți reprezentanți oficiali, fără personal tehnic. Este vorba de secretarul de stat Violeta Mușat și doi directori din cadrul Direcțiilor de Politici în Industrie Alimentară și de Afaceri Europene.

În aceste condiții, s-au decontat de la bugetul de stat doar 30.700 de lei, pentru două dintre persoanele care au mers în deplasare, organizatorii evenimentului asigurând cheltuielile cu deplasarea unui singur reprezentant al Ministerului Agriculturii, potrivit Digi24.

Amintim că, la începutul lunii iulie, Ilie Bolojan a cerut limitarea deplasărilor externe făcute de membrii Guvernului sau ai instituțiilor din subordinea ministerelor.