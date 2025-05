Fostul primar al Brașovului Allen Coliban îl acuză pe actualul edil că a crescut de patru ori gradul de îndatorare al orașului

Deputatul USR Allen Coliban, fost primar al Braşovului în perioada 2020-2024, spune că gradul de îndatorare al municipiului, în acea perioadă, a fost de patru ori mai mic decât în 2020. Fostul edil îl contrazice, astfel, pe actualul primar, George Scripcaru (PNL), care ar fi „aruncat în spaţiul public ideea că Coliban a îndatorat municipiul".

Într-o conferință de presă, Allen Coliban spune că George Scripcaru s-a contrazis.

„Cu câteva zile în urmă, Scripcaru spunea că au fost contractate nişte credite neperformante de către municipiul Braşov, nişte surse de finanţare de care nu am avea nevoie. După aceea, s-a contrazis, punând pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local un acord de finanţare cu BERD, un împrumut care are indicatori - mă refer la dobândă, la comisioanele aferente - mult mai dezavantajoşi raportat la împrumutul pe care municipiul Braşov l-a contractat, în 2024, cu Banca Transilvania. Mai mult, ideea aruncată în spaţiul public, că a venit Coliban şi a îndatorat municipiul este contrazisă chiar de documentele oficiale de pe site-ul primăriei. Raportul care arată gradul de îndatorare al municipiului, la sfârşitul anului 2024, spune că acesta este de 0,34%, de aproximativ 4 ori mai mic decât cel din 2020, când era 1,42%", a afirmat Allen Coliban, citat de Agerpres.

„Ce face administraţia Scripcaru? Se împrumută în condiţii mai dezavantajoase”

Potrivit acestuia, „o gestiune judicioasă a banului public şi o aplecare către interesul braşovenilor a redus gradul de îndatorare al municipiului în ultimii patru ani".

„Împrumutul pe care l-am contractat cu Banca Transilvania are zero comisioane (...) şi a fost o soluţie temporară pentru a duce mai departe proiectele de investiţii. Ce face administraţia Scripcaru? Pe de o parte, se împrumută în condiţii mai dezavantajoase, nu foloseşte banii pe care îi are la dispoziţie din aceste împrumuturi şi ratează depuneri de proiecte pe fonduri europene. Am ratat zeci de milioane de lei de obţinut prin proiectele de iluminat public, pe primele apeluri pe POR. Or, este o problemă şi din punct de vedere bugetar, dar şi din punct de vedere al cash flow-ului, deoarece o parte din banii pe care i-am contractat ca şi împrumuturi ar fi trebuit să reprezinte un credit-punte până când veneau banii europeni. Cu cât mai târziu vin banii europeni, cu atât mai mult Braşovul va avea o problemă", a punctat parlamentarul USR Braşov.

„O atitudine incalificabilă, intolerabilă"

Allen Coliban a mai spus că, joi, în şedinţa Consiliului Local Braşov, i-a cerut explicaţii actualului primar, însă acesta i-a răspuns că "are o atitudine necuviincioasă".

„Este o atitudine incalificabilă, intolerabilă", a mai afirmat deputatul Allen Coliban.