Nutella Croissant, retras de la vânzare din Lidl și Kaufland. Avertisment pentru consumatori

Ferrero România a anunțat retragerea voluntară de la comercializare a unui lot de Nutella Croissant congelat, ca măsură de precauție, după identificarea unui posibil risc privind prezența unui corp străin, respectiv un fragment de metal.

Informația a fost făcută publică joi, 25 iunie, de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Potrivit autorităților, produsul vizat este Nutella Croissant – produs congelat, fabricat de compania italiană Fresystem S.p.A., din lotul de producție L126Z39, având termenul de valabilitate până la data de 6 mai 2027.

Produsul a fost comercializat în rețelele de magazine Lidl și Kaufland, însă reprezentanții ANSVSA subliniază că măsura vizează exclusiv acest lot, fără ca alte produse sau loturi să fie afectate, potrivit Agerpres.

Consumatorii care au achiziționat produsul sunt sfătuiți să nu îl consume și să îl returneze în magazinele de unde a fost cumpărat, urmând să primească integral contravaloarea acestuia. Returnarea poate fi făcută până la data de 15 iulie 2026. Alternativ, produsul poate fi distrus de către consumatori.

Ferrero România a precizat că, până în prezent, nu au fost identificate corpuri străine în produsele ajunse pe piață, iar decizia de retragere a fost luată exclusiv din motive preventive, în conformitate cu politica internă de siguranță alimentară a companiei.

Autoritățile recomandă consumatorilor să verifice cu atenție lotul produselor achiziționate și să urmeze instrucțiunile de returnare în cazul în care dețin produsul vizat de această măsură de precauție.