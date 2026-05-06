Miercuri, 6 Mai 2026
Adevărul
Fostul premier Ludovic Orban, la Interviurile Adevărul, de la ora 13:00

Alertă alimentară extinsă în România: mai multe sortimente de arahide retrase din magazine din cauza contaminării cu aflatoxine

Autoritățile au extins alerta alimentară emisă pe 30 aprilie privind arahidele contaminate cu aflatoxine, după ce noi produse au fost identificate ca neconforme. Măsura vizează mai multe sortimente comercializate în rețeaua Metro Cash & Carry România, potrivit unui anunț transmis de ANSVSA.

Alertă alimentară extinsă în România
Reprezentanții companiei au inițiat rechemarea preventivă a produselor, în urma depistării unor niveluri de aflatoxine peste limitele admise. Autoritățile recomandă consumatorilor să nu consume produsele vizate și să le returneze în magazine.

Produsele vizate de rechemare

Lista actualizată include următoarele articole:

  • Fine Life Arahide decojite prăjite (2 kg) – cod 5948792056308 Loturi: LA 347 (13.11.2026), LA 349 (27.11.2026), LA 350 (27.11.2026), LA 352 (18.12.2026), LA 353 (18.12.2026), LA 348 (21.11.2026)
  • Fine Life Arahide decojite prăjite sărate (150 g) – cod 5941232410159 Loturi: LG 347 (14.11.2026), LG 349 (28.11.2026), LG 348 (21.11.2026)
  • Metro Chef Arahide decojite prăjite sărate (1 kg) – cod 5948792048396 Loturi: LA 355 (14.11.2026), LA 356 (21.11.2026)
  • Aro Arahide decojite prăjite și sărate (400 g) – cod 5948792032227 Loturi: LA 357 (14.11.2026), LA 359 (28.11.2026), LA 360 (28.11.2026), LA 358 (21.11.2026), LA 362 (24.12.2026)
  • Fine Life Arahide decojite prăjite sărate (50 g) – cod 5941232407890 Loturi: LG 339 (28.11.2026), LG 338 (21.11.2026)
  • Metro Chef Arahide decojite crude (1 kg) – cod 5948792042493 Loturi: LA 341 (21.02.2027), LA 342 (01.03.2027), LA 343 (07.03.2027), LA 344 (14.03.2027), LA 345 (21.03.2027)

Produsele pot fi returnate

Consumatorii care au achiziționat aceste produse sunt sfătuiți să nu le consume. Ele pot fi returnate în orice magazin Metro Cash & Carry România până la data de 30 mai 2026, contravaloarea urmând să fie restituită integral.

Rechemarea vizează toate magazinele rețelei din România, inclusiv unități din București (Băneasa, Berceni, Militari, Pallady, Voluntari), dar și din Arad, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara sau Brașov.

Ce sunt aflatoxinele

Aflatoxinele sunt toxine produse de mucegaiuri care pot contamina cerealele, nucile și semințele, în special atunci când sunt depozitate în condiții necorespunzătoare. Aceste substanțe sunt considerate extrem de periculoase, fiind asociate cu afectarea ficatului și cu un risc crescut de cancer hepatic în cazul expunerii îndelungate.

Din acest motiv, legislația impune limite stricte pentru prezența lor în alimente, iar depășirea acestora duce la retragerea imediată a produselor de pe piață.

