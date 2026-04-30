Alertă alimentară în magazinele Metro. Se retrag de la vânzare mai multe loturi de arahide din cauza unor substanțe toxice

Se retrag urgent de la comercializare mai multe produse pe bază de arahide, vândute în magazinele Metro Cash & Carry România, după depistarea unor niveluri de aflatoxine peste limitele admise. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat rechemarea produselor.

Măsura a fost dispusă preventiv, pentru protejarea consumatorilor, după ce analizele au indicat prezența acestor substanțe toxice, care pot reprezenta un risc pentru sănătate în cazul consumului.

Produsele retrase de la vânzare

Sunt vizate următoarele loturi:

- Fine Life Arahide decojite prăjite sărate (150 g) – lot LG 347, termen de valabilitate 14.11.2026

- Metro Chef Arahide decojite prăjite sărate (1 kg) – lot LA355, termen de valabilitate 14.11.2026

- ARO Arahide decojite prăjite și sărate (400 g) – lot LA 357, termen de valabilitate 14.11.2026

Ce trebuie să facă cei care au cumpărat produsele

Reprezentanții companiei recomandă clienților să nu consume produsele din loturile menționate.

Acestea pot fi returnate în orice magazin Metro din țară până la data de 30 mai 2026, fără prezentarea bonului fiscal. Contravaloarea produselor va fi restituită integral.

Pentru informații suplimentare, consumatorii pot contacta compania la numărul 0374.115.555 sau prin e-mail, la adresa info.online@metro.ro.

În ce orașe au fost comercializate

Produsele au fost distribuite în magazinele Metro din mai multe orașe din țară: Arad, Bacău, Baia-Mare, Brașov, Cluj, Craiova, Constanța, Galați, Iași, București (Militari, Pallady, Voluntari), Oradea, Pitești, Piatra-Neamț, Ploiești, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș, Timișoara și Turda.

ANSVSA subliniază că această decizie face parte din măsurile de monitorizare și control menite să asigure respectarea standardelor de siguranță alimentară și protejarea sănătății publice.