Alertă alimentară în magazinele Penny. Un lot de salată cu icre de hering, retras de urgență din cauza contaminării cu o bacterie periculoasă

Un lot de salată cu icre de hering comercializat în magazinele Penny a fost retras de urgență de la vânzare, după ce s-a constatat prezența bacteriei Listeria monocytogenes, potrivit unui anunț publicat de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Este vorba despre produsul „GRAN MARE Salată cu icre de hering 150 g”, produs de compania NEGRO 2000 SRL, lotul 981, cu data de expirare 18.05.2026.

„Vă informăm că producătorul NEGRO 2000 SRL iniţiază rechemarea voluntară a produsului menţionat mai sus, ca urmare a detecţiei prezenţei Listeria Monocytogenes”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul ANSVSA.

Ca măsură de precauție, Rewe România a decis retragerea imediată a produsului de pe rafturile magazinelor Penny și le recomandă cumpărătorilor să nu îl consume.

Clienții care au achiziționat produsul sunt sfătuiți să îl returneze în orice magazin Penny din țară, urmând să primească integral contravaloarea acestuia.

Restituirea banilor se face fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Ce este Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes este o bacterie periculoasă care poate provoca infecții grave, în special în cazul femeilor însărcinate, vârstnicilor, copiilor și persoanelor cu sistem imunitar slăbit. Bacteria are o rezistenţă extrem de mare la condiții adverse, cum ar fi temperaturi scăzute, și poate supraviețui într-o gamă variată de medii.

Infecția cu Listeria monocytogenes se poate produce, în principal, pe cale digestivă, prin consumul de alimente contaminate.

Autoritățile recomandă persoanelor care au consumat produsul și prezintă simptome precum febră, dureri musculare, greață sau tulburări digestive să solicite de urgență sfatul medicului.