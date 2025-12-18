Noi trageri loto joi, 18 decembrie. Loteria Română pune în joc reporturi consistente. Marele premiu la Joker depășește 8 milioane de euro

Joi, 18 decembrie 2025, Loteria Română organizează noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, cu reporturi consistente puse în joc. Cel mai mare premiu este la Joker, unde reportul la categoria I depășește 8 milioane de euro.

La categoria I a jocului Joker se înregistrează un report de peste 43,09 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 8,46 milioane de euro. De asemenea, la Loto 6/49, tot la categoria I, este în joc un report de peste 6,91 milioane de lei, adică peste 1,35 milioane de euro, potrivit Loteriei Române.

La jocul Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 4,62 milioane de lei (peste 909.100 de euro). În cazul Joker, la categoria a II-a, reportul este de peste 119.200 de lei, echivalentul a aproximativ 23.400 de euro.

Și celelalte jocuri vin cu sume importante. La Loto 5/40, la categoria I, reportul depășește 1,19 milioane de lei (peste 234.800 de euro), iar la Super Noroc este înregistrat un report cumulat de peste 113.400 de lei (peste 22.200 de euro).

Numerele câștigătoare de joi, 18 decembrie

Extragerea numerelor norocoase pentru toate jocurile este programată să înceapă după ora 18:15.

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La tragerile loto de duminică, 14 decembrie, Loteria Română a acordat peste 25.600 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,90 milioane de lei.

Și joi, 11 decembrie 2025, au avut loc trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto de Moș Nicolae, care au avut loc duminică, 7 decembrie, Loteria Română a acordat peste 32.100 de câștiguri în valoare totală de peste 2,59 milioane de lei.