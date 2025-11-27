Rezultate loto joi, 27 noiembrie. Peste 7,87 milioane de euro puse în joc la Joker

Loteria Română organizează joi, 27 noiembrie 2025, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, într-o zi cu reporturi importante, dintre care cel mai mare, de peste 7,87 milioane de euro, este la Joker.

Numerele câștigătoare

Loto 6/49:

Noroc: Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Reporturi importante la toate categoriile

La Loto 6/49, categoria I are un report de peste 2,65 milioane de lei (aproximativ 521.700 de euro). La jocul Noroc, reportul cumulat depășește 4,03 milioane de lei (peste 793.300 de euro).

Cel mai mare premiu al serii este însă la Joker. La categoria I, reportul ajunge la peste 40,10 milioane de lei, echivalentul a 7,87 milioane de euro. La categoria a II-a, reportul este de peste 425.600 de lei (peste 83.600 de euro).

La Noroc Plus, categoria I are un report de peste 258.700 de lei (peste 50.800 de euro). La Loto 5/40, reportul de la categoria I depășește 609.500 de lei (aproape 119.700 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 83.200 de lei.

Premii importante la tragerile de duminică

La tragerea Noroc de duminică, 23 noiembrie, au fost câștigate două premii la categoria a II-a, în valoare de 170.856,60 de lei fiecare, și un premiu la categoria a III-a, de 71.777,52 de lei. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție din Slobozia, la un terminal POS dintr-o locație parteneră și la o agenție din Hârșova, județul Constanța.

Tot duminică, la tragerea Loto 5/40, a fost câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 149.758 de lei.