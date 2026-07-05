Noi trageri loto duminică, 5 iulie. Report de peste 7 milioane de euro la 6/49

Un report de 37,72 milioane de lei (7,02 milioane de euro) se înregistrează, duminică, la Loto 6/49, la categoria I, în timp ce la tragerea Noroc este în joc un report cumulat de 7,10 milioane de lei (1,35 milioane de euro).

Numerele câștigătoare de duminică, 5 iulie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat peste 18.600 de câștiguri, cu o valoare totală ce a depășit 1,7 milioane de lei.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de 1,20 milioane de lei (230.900 de euro) şi la categoria a II-a un report de 252.900 de lei (48.300 de euro). La Noroc Plus se înregistrează, la categoria I, un report de 372.500 de lei (71.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se consemnează un report de 217.000 de lei (41.400 de euro). La Super Noroc, reportul cumulat depăşeşte 312.800 de lei (peste 59.700 de euro).

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, care a avut loc joi, s-a înregistrat un câştig în valoare de 75.056 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Bărbăteşti, judeţul Vâlcea.