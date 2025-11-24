search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Video Țepele pe Vinted: haine uzate, cutii goale și bani pierduți. Ce pot face cumpărătorii păcăliți

Publicat:

Creată ca o platformă online unde oamenii să poată să vândă lucrurile pe care nu le mai folosesc și astfel să câștige bani, dar și să reducă risipa, Vinted a devenit și un teren fertil pentru țepele online. Așa se face că în loc de haine noi cu etichetă, cum le-au fost promise de vânzător, unii utilizatori se trezesc cu produse vechi, în stare proastă. Alții primesc în loc de telefoane cutii goale sau o imagine printată. Deși platforma are o serie de prevederi privind protecția cumpărătorului, mulți au găsit soluții pentru a păcăli clienții și a se asigura în același timp că nu vor putea fi obligați să ramburseze banii. Atât poliția, cât și avocații le recomandă celor care se simt înșelați să nu lase lucrurile așa și să depună plângeri. 

Țepe pe Vinted. FOTO Reddit
Țepe pe Vinted. FOTO Reddit

Țeapa cu hainele prezentate ca noi

,,Cum arată o țeapă de 200 de lei pe Vinted? Ei bine, vă spun eu, tocmai ca să nu mai comandați de la această persoană". Așa își începe o tânăra un clip de pe Tik Tok, în care arată ce a comandat versus ce a primit:

,,Eu n-am citit recenziile și foarte rau am făcut pentru că le-am citit abia după ce mi-am luat o țeapă. Deci mi-am comandat un sacou de lână. (...) Mi s-a părut foarte ok să dau 200 de lei pe el, având în vedere că în magazin ar putea fi 400-500 de lei. În fine, am comandat, nu m-am ta3rguit, nu îmi place neapărat să cer oferte.  (...) Omul mi-a cerut  200 de lei, 200 de lei am dat"

În descriere și în poze, produsul era prezentat ca ,,nou cu etichetă", cu două rânduri de nasturi și în mărimea XS. În realitate, tânăra a primit un sacou bărbătesc, fără niciun fel de etichetă, cu un singur rând de nasturi și într-o mărime mult mai mare. 

Sursa video: Tik Tok/ Ioana Antonia

După ce a deschis coletul, tânăra nu acceptat comanda și a completat formularul de retur. În astfel de situații, regulamentul platformei prevede că trebuie încărcate poze care să dovedească că produsul nu corespunde descrierii de pe site. Totodată, recomandă discuțiile cu vânzătorul, pentru a găsi împreună o soluție Numai că, se plâng unii utilizatori, în ciuda dovezilor, platforma nu dă mereu câștig de cauză celor păcăliți. 

În alte situații, țepele sunt mai elaborate, iar vânzătorii încearcă să se asigure astfel că nu vor fi trași la răspundere. 

Cum ajung oamenii să plătească 2.800 de lei pe o poză 

Poate cea mai cunoscută  metodă de înșelăciune este cea în care vânzătorii trimit cutii goale sau poze printate cu produsul pe care ar fi trebuit să îl vândă. Cel mai adesea, telefoane scumpe. 

Cum se asigură că nu vor fi trași la răspundere de platformă? Spre exemplu, deși în prima parte a descrierii este specificat clar ,,Stare bună, 256 GB, purple, fără accesorii, cutie orginală" mult mai jos scrie ,,Ce cumperi? Doar cutia de telefon".

Exemplu de anunț prin care cumpărătorii sunt înșelați FOTO Facebook/Vinted România
Exemplu de anunț prin care cumpărătorii sunt înșelați FOTO Facebook/Vinted România

În alte situații, deși utilizatorul scrie că vinde un telefon, specifică apoi că va livra o cutie sigilată. În așa fel încât anunțul să lase loc de interpretări și să aibă câștig de cauză după vânzare. 

Exemplu de anunț prin care cumpărătorii sunt înșelați FOTO Facebook/Vinted România
Exemplu de anunț prin care cumpărătorii sunt înșelați FOTO Facebook/Vinted România

Un alt caz, aceeași platformă. Cât mai ascuns posibil, se anunță că cel care cumpără va de fapt.. o poză printată. Astfel de articole apar ca vândute, semn că mai mulți oameni au picat în plasă. Iar sumele plătite nu sunt deloc de mici: ajung la câteva mii de lei. 

Exemplu de anunț prin care cumpărătorii sunt înșelați FOTO Facebook/Vinted România
Exemplu de anunț prin care cumpărătorii sunt înșelați FOTO Facebook/Vinted România
Exemplu de anunț prin care cumpărătorii sunt înșelați FOTO Facebook/Vinted România
Exemplu de anunț prin care cumpărătorii sunt înșelați FOTO Facebook/Vinted România

Capturile au fost puse pe un grup de Facebook de oameni care vor să atenționeze. La fel se întâmplă și pe Reddit, unde cineva atenționează cu privire la o pereche de ochelari de soare. Deși anunțul se referă la ochelari, în descriere utilizatorul spune că pachetul conține o cutie, tocul, husa și laveta.

Exemplu de înșelăciune FOTO Reddit
Exemplu de înșelăciune FOTO Reddit
Exemplu de înșelăciune FOTO Reddit
Exemplu de înșelăciune FOTO Reddit

Avocat: E evident că e formă de înșelăciune

Avocatul Tudor Mitroi spune că nu este totul pierdut pentru cei care s-au confruntat cu astfel de situații: 

,,Recomandăm persoanei care a fost înșelată să depună o plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, să facă toate demersurile către platformă pentru a-și recupera banii și, totodată, din punctul meu de vedere, ar fi utilă inclusiv o sesizare la ANPC față de platformă. Pentru că ok, platforma doar intermediază, dar ar trebui să existe, cred eu, un filtru minimum astfel încât să se asigure că nu există anunțuri înșelătoare". 

În ciuda tertipurilor, se poate dovedi că este vorba despre înșelăciune, mai spune avocatul:

,,E evident că e o formă de înșelăciune. Faptul că eu pun undeva în paranteză o informație care scapă atenției nu înseamnă că sunt acoperit. Genul acesta de abordare se practica și în contractele cu anumite instituții de credit până în urmă cu aproximativ 10 ani. Existau o sumedenie de clauze, puse undeva spre final sau prin niște paragrafe care scăpau de cele mai multe ori atenției unui consumator normal, fără studii juridice. Și era clar că nu ai fi avut cum să îți dai seama, că interesul tău nu era să te concentrezi pe astfel de detalii.

La fel și în cazul de față. Faptul că am pus undeva un * și că fac o trimitere la o informație de genul acesta, că eu de fapt nu comercializez un produs, ci comercializez o poză, din punctul meu de vedere nu înseamnă că exclude natura penală a faptei. Anunțul este că se comercializează un telefon, nicidecum o poză printată". 

Ce ne sfătuiește Poliția 

Reprezentanții poliției spun că metode de înșelăciune sunt prezente și pe alte platforme de vânzare, iar utilizatorii trebuie să fie foarte atenți. 

,,În situația în care în urma unor comenzi cumpărătorii au primit produse diferite față de cele comandate sau chiar colete goale, dacă problemele nu pot fi soluționate prin mecanismele interne ale platformei, recomandăm persoanei vătămate să se adreseze celei mai aproapiate unități de poliție și să depună plângere pentru înșelăciune, punând la dispoziție toate documentele și dovezile disponibile. Este important ca utilizatorii să păstreze conversațiile avute prin platfotrmă, fotografiile produselor, confirmările de plată și orice alte elemente care pot sprijini activitatea de investigare", explică Crina Eșanu, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei. 

Aceasta vine și cu o serie de sfaturi pentru cei care cumpără de pe platforme de reselling:

,,Recomandăm utilizatorilor platformelor de comerț online să verifice profilul vânzătorului, ratingul, istoricul de tranzacții și comentariile altor utilizatori. Pot fi indicatori importanți ai credibilității. Să folosească doar metodele de plată și comunicare puse la dispozție de platformă și să evite discuțiile și tranzacțiile în afara aplicației". 

