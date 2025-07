Pățania unei turiste care și-a luat cazare în Grecia. În loc de vacanţa visată, o ţeapă de zile mari: „Contul FB este șters, avansul este plătit și cazare nu mai e”

O româncă susține că și-a luat „țeapă cu o săptămână înainte de vacanță”, după ce a făcut rezervare la o cazare în Grecia, pe Facebook. „Nu mai răspunde la mesaj, contul FB este șters, avansul este plătit și cazare nu mai e!”, se arată într-o postare publicată pe „Forum Grecia”.

Andra Avram a povestit pe forumul destinat călătoriilor în Grecia că a rezervat o cazare în Sithonia, o peninsulă situată în Halkidiki. A plătit o sumă în avans unei românce contactată prin intermediului Facebook, iar înainte cu o săptămână, înainte de vacanță, a aflat că a fost păcălită.

„Nu credeam vreodată ca voi trece prin așa ceva! Țeapă cu o săptămână înainte de vacanță ! Am fost contactată în urma unei postări de căutare cazare în Sithonia, de către o doamnă Adela, care îmi oferea cazare în perioada solicitată. Am discutat în detaliu toate informațiile și am căzut de acord să facem plata avans apoi diferența la cazare. Cu o săptămână înainte de termen am fost rugată să confirm ca venim astfel încât totul să rămână stabilit. Azi, SURPRIZA! Nu mai răspunde la mesaj, contul FB este șters, avansul este plătit și cazare nu mai e ! Vă cer un sfat în acesta situație! Mai putem face ceva să recuperăm banii? Putem face ceva să dăm de această escroacă și să plătească penal pentru ceea ce a făcut? Vă mulțumesc pentru orice răspuns îmi puteți da!”, a scris Andra Avram, pe „Forum Grecia”.

Postarea româncei a stârnit numeroase comentarii, mulți dinte internauți spunându-i că nu ar fi trebuit să rezerve cazare de pe Facebook.

„Din păcate, pe lângă experienta neplăcută de a nu mai avea concediul dorit, nu prea mai aveți ce face. Pozele de la profil pot fi copiate, la fel ca și datele de pe cont. Cardul dacă este clonat, nu există nici o dovadă clară cine este persoană”, a scris un internaut.

„Dacă suma avansului nu este mare, rezervați altă cazare și mergeți în concediu. Treceți <la pierderi> suma respectivă. Vacanță frumoasă să aveți și mai multă atenție pe viitor!!!”, a transmis altcineva.

„Cazare luată de pe FB? Să fie învătătura de minte. Plata a fost făcută în cont bancar sau pe revolut? Altfel nu ai ce face. E mai mare deranjul”, a comentat altă persoană.

„Poza pe care doamna o are la profil este a unei familii din Iași iar aceștia nici nu o cunosc și nu au nici o treabă cu această doamnă!”, a adăugat altcineva.

„Deci vă abordează pe Facebook o româncă și vă oferă cazare în Grecia și rapid îi transferați banii? Fără o minimă verificare? Nu va supărați, dar nu ați plătit un avans, ci o taxă. Cred că știți deja cum se numește…”, a spus altă persoană.

Pe „Forum Grecia”, utilizatorii au fost avertizați în urmă cu ceva timp să rezerve doar la datele de contact de pe site, „nu de la <binevoitorii> care vă spun că ei sunt proprietarii”.

„De exemplu sigur nu trimiteți avans la un cont fals făcut acum 2 luni care se cheamă <cazare Adela>, da?”, au avertizat administratorii grupului.