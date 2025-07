Vacanța de coșmar a unui român pe litoralul din Bulgaria: „O mizerie de nedescris. Pe scaune găseai meniul de acum trei zile”

Un român a povestit în mediul online experiența neplăcută pe care a trăit-o în vacanță în Bulgaria, într-un hotel aflat la 8 km de staţiunea Nisipurile de Aur. „Camere distruse, de la mobilier la tencuială, decorațiuni. Băile pline de mucegai cu sisteme defecte”, a spus acesta.

Recenzia românului a fost postată pe Forum Bulgaria. El spune că a fost cazat la un hotel cunoscut din Bulgaria, fiind a doua oară când rezervă în locația respectivă.

„În primul rând, este a două oară când venim aici, la diferența de câțiva ani. Nu suntem pretențioși și de aproximativ 9 ani am fost în majoritatea stațiunilor din Bulgaria la hoteluri de 3, 4 sau 5 stele. Ce-i drept, recenziile negative de aici au o mare parte de adevăr. Raportul calitate-preț nu este unul ok”, a scris românul, pe Forum Bulgaria.

Turistul susține că a rămas uimit să vadă că „personalul era insuficient, obosit, plictisit, te repede și nu te ajută”.

„Am dorit să comandăm două băuturi pe care să le plătim. De la «nu puteți plăți cu cardul, ci doar cash», la «nu am pahare» și la «eu nu știu să fac Aperol».... am ajuns la veniți mâine să vorbiți cu managerul.... Orice te duceai să reclami îți spuneau că nu e vina lor, să vorbeșți mâine cu managerul că s-a schimbat conducerea și nu îi mai plătește și de doi ani nu s-a făcut nicio investiție în hotel. Acest lucru se vede. Camere distruse, de la mobilier la tencuiala, decorațiuni etc. Băi pline de mucegai cu sisteme defecte”, a spus românul, sub rezerva anonimatului.

Potrivit acestuia, barul de pe plajă arată ca „un bar din Texas, dintr-un câmp uitat de lume. Insalubru, cu mobilier numai bun de lemne de foc, plin de păienjeni și mizerie”.

„Oamenii care lucrează aici se vede că o fac oarecum forțați de împrejurări. Seara, la barul de la piscină, singurul deschis de altfel, deși teoretic aveai bar și în lobby și în restaurant, stăteai aproximativ 40 de minute să iei o băutură sau un suc. Răspunsul: nu au personal. Și chiar nu au, acea fată era la bar de la 10.00 la 22.00. E inuman, nu reziști la 500 de persoane cât spuneau că au cazați”, a spus turistul.

Mizeria era și mai mare în restaurant. Pe scaune, găseai meniul de acum trei zile, a spus turistul român.

„La mese, ce să mai zic. Din nou problema personalului, dar și a configurației restaurantului. Scaunele și mesele, într-un hal de mizerie de nedescris. Pe scaune găseai meniul de acum 3 zile. Fiind tapisate nu vreți să șțiți ce mizerie găseai pe ele. De la nisip, mâncare și multe alte lucruri scârboase. (...) La 500 de persoane să ai un singur recipient pentru cartofi prăjiți....să înceapă cina de la 18 și la 18:20 să ti se spună că, gata cu piureul au fost două recipiente.. dacă voi românii mâncați mult. Într-adevăr, în proporție de 75% hotelul era plin de români. Dar nu e ca și cum a fost o promoție pentru români și am plătit cu 70% mai puțin din prețul sejurului și să ne mulțumim cu ce ne dă. Te rugai de ei să îți aducă tacâmuri la masă, lingurițe nu există în acest hotel!!! Doar niște linguri imense”, a scris românul, pe Forum Bulgaria.

Potrivit românului, tacâmurile, farfuriile, paharele erau murdare, iar băile de la piscine miroseau a urină.

„Găseai meniul celui care a mâncat înaintea ta pe ele sau rujul doamnelor care au băut înainte. Prăjiturile erau un fel de burete de vase, în loc de blat cu creme multicolore. Fără gust, fără miros. Băile de la piscină....miroseau a urină dinainte să deschizi ușa. Cred că se făcea curățenie odată la lună acolo. Balcoanele din cameră aveau păienjeni, mizerie și gunoaie de la ultima renovare și sigur din sezonul trecut”, a mai descris turistul român.

La final, românul a trecut în revistă și aspectele pozitive din vacanța pe care și-a petrecut-o la hotelul respectiv din Bulgaria.

„Parcare gratuită; plajă aproape de complex, șezlonguri gratuite, găseai atât la piscină cât și la plajă șezlonguri libere la orice ora; mâncare gustoasă; șezlongurile de la piscină și prosoapele de plajă erau noi, achiziționate recent. Și cam atât, din păcate. Cu regret spun că a fost cea mai proastă decizie să revin la un hotel la care am mai fost, însă acum doi ani totul a stat diferit”, a concluzionat turistul român.