Motocicletele cu motoare mici și cutie automată ar putea fi conduse cu permis categoria B

Plenul Senatului a adoptat, luni, în urma reexaminării solicitate de preşedintele Klaus Iohannis, o lege prin care permisul de conducere eliberat pentru categoria B este valabil şi în cazul anumitor tipuri de motociclete.

Legea completează OUG 195/2002, în sensul stabilirii valabilităţii permisului de conducere eliberat pentru categoria B şi în cazul anumitor tipuri de motociclete, dacă deţinătorul permisului are vârsta de 24 de ani împliniţi şi permisul eliberat pentru categoria B a fost obţinut cu cel puţin trei ani în urmă.

Preşedintele Iohannis a solicitat Parlamentului, pe 7 iulie, reexaminarea acestei legi pentru că „este neclar cum anume se va face dovada absolvirii celor 10 ore de pregătire practică şi dacă această dovadă trebuie deţinută fizic şi prezentată în cazul unui control, de fiecare conducător de vehicule, alături de permisul de conducere eliberat“.

„Permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile şi pentru motocicletele cu transmisie automată cu cilindree maximă de 125 cm cubi, cu puterea maximă de 11 kW şi cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg, categoria A1, cu condiţia ca deţinătorii permiselor să aibă vârsta minimă de 24 de ani împliniţi, o experienţă de cel puţin 3 ani de conducere pentru categoria B de vehicule şi fac dovada, printr-o adeverinţă, că au absolvit un curs de pregătire practică de minimum 15 ore în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de autovehicule“, se arată într-un articol amendat în urma reexaminării iniţiativei legislative. Legea va fi reexaminată şi de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Sânge pe străzi

Reamintim că Tibi Troia, multiplu campion la motociclism viteză, care între altele are și licența de instructor pentru categoriile A și B, a declarat recent pentru „Adevărul“ că inițiativa copiază legislația existentă deja în unele țări europene, dar nu s-a ținut cont de realitățile românești și nici de efectele pe care această modificare legislativă le-a avut în acele țări europene, în prima fază. „În primul an vom avea sânge pe străzi. Cam ca în cazul trotinetiștilor care au umplut spitalele. Am o problemă cu acele adeverințe de ore de practică pentru că vor exista destui «băieți deștepți» care își vor fura singuri căciula și vor încerca să plătească și să nu facă orele. Ca să nu mai vorbim de lipsa de disciplină de care dau dovadă românii în trafic. Toate astea, însumate, înseamnă spitale pline în prima fază. Sigur, în timp, traficul se va mai descongestiona, dar cu un tribut mare de sânge“, a precizat Tibi Troia.