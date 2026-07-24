 Nașterea cvadrupleților de la Miercurea Ciuc dezvăluie criza de personal. Medicii au fost chemați de acasă pentru a salva cei patru bebeluși | adevarul.ro
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Nașterea cvadrupleților de la Miercurea Ciuc dezvăluie criza de personal. Medicii au fost chemați de acasă pentru a salva cei patru bebeluși

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Un caz medical rar a avut loc la Spitalul Județean de Urgență din Miercurea Ciuc, unde o femeie de 31 de ani a adus pe lume cvadrupleți, trei fetițe și un băiețel. Micuții s-au născut prematur, la doar 26 de săptămâni de sarcină, fiecare având o greutate mai mică de un kilogram, motiv pentru care au fost transferați de urgență la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” din Brașov. Cazul a scos în evidență lipsa personalului din secțiile de terapie intensivă, în contextul în care mai mulți medici au fost chemați de acasă pentru a face față cerințelor medicale.

Secțiile de terapie intensivă neonatală se confruntă cu dificultăți. FOTO: Shutterstock
Secțiile de terapie intensivă neonatală se confruntă cu dificultăți. FOTO: Shutterstock

Nașterea a avut loc pe 21 iulie, prin operație de cezariană, după o sarcină obținută prin inseminare asistată.

Trei dintre bebeluși au avut nevoie de ventilație mecanică

Din cauza prematurității extreme și a greutății foarte mici, cei patru nou-născuți au necesitat îngrijire de terapie intensivă neonatală. Ei au fost transferați la Brașov, unde întreaga echipă ATI-neonatologie a fost chemată de acasă pentru a asigura îngrijirea micuților.

Managerul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie din Brașov, Ciprian Carapcea, a precizat că situația a fost una extrem de dificilă.

„Nu vă ascund faptul că în garda de azi noapte, trei dintre cei patru au avut nevoie de ventilație, de tratament specific terapie intensivă în zona critică de salvări de vieți. Și așa sunt bine în momentul acesta, nu presupun riscuri majore și va necesita o perioadă de trei luni, patru luni de zile de tratament specific”, a declarat acesta, conform TVR Info.

Lipsa personalului medical, o problemă majoră

Cazul a readus în atenție și dificultățile cu care se confruntă secțiile de terapie intensivă neonatală din România. Deși maternitatea din Brașov și-a extins recent capacitatea ATI de la 17 la 28 de paturi și beneficiază de aparatură modernă, lipsa personalului medical specializat pune o presiune uriașă asupra echipelor.

Potrivit managerului spitalului, unitatea are nevoie de cel puțin zece asistenți medicali în plus.

„La Brașov este aceeași situație ca la Marie Curie. Adică personalul de specialitate și în speță personalul mediu sanitar este deficitar. Și din punct de vedere managerial pot să vă spun că nu este normal ceea ce se întâmplă în această țară. Cine face gălăgie prin presă li se aprobă deblocări de posturi, iar ceilalți depășesc 10%”, a afirmat Ciprian Carapcea.

Medicii spun că următoarele luni vor fi decisive pentru evoluția celor patru bebeluși, care rămân internați în secția de terapie intensivă neonatală, unde beneficiază de îngrijiri permanente.

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