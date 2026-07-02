Bebeluş scos la vânzare pe Facebook de o tânără româncă. Preţul: „Două luni de chirie și un bilet de avion”

O anchetă jurnalistică pornită de la un anunţ sec postat pe Facebook a documentat, pas cu pas, cazul unei tinere care a încercat să își dea copilul imediat după naștere în schimbul unei sume care să îi acopere chiria și plecarea din țară.

Ancheta jurnaliştilor de la Observator a plecat de la un anunţ scurt şi sec postat pe Facebook, „Vreau să dau copilul spre adopție”, urmat de un număr de telefon. În spatele lui se ascundea însă o poveste mult mai tulburătoare decât părea la prima vedere. Tânăra care publicase mesajul nu căuta o adopție prin procedurile legale, ci o persoană dispusă să îi ia copilul imediat după naștere, în schimbul unor bani. Au urmărit cazul timp de mai multe săptămâni, au vorbit cu tânăra înainte să nască și au întâlnit-o din nou în maternitate, unde aceasta le-a spus că nu și-a schimbat hotărârea și că își dorește să plece din spital fără bebeluș.

Reporterii au contactat-o pe tânăra din Ploieşti după ce au văzut anunţul postat pe Facebook, iar aceasta a acceptat aproape imediat să se întâlnească cu ei şi, în mai puțin de o oră, s-a urcat în tren spre București. Era însărcinată în ultimele săptămâni și vorbea despre copil ca despre o problemă pe care voia să o rezolve cât mai repede. Le-a explicat că se întorsese din Belgia după ce fusese părăsită de partener și că nu mai vedea nicio posibilitate de a crește singură copilul.

„Eu sunt foarte hotărâtă! Nu am ce să îi ofer, m-am tot gândit. (...) Eu cu ce să o cresc, ce să fac? Ce să îi ofer? Nu este o decizie pe care am luat-o peste noapte”, le-a spus femeia reporterilor.

Pe măsură ce discuția a continuat, a devenit clar că nu era vorba despre o adopție legală, ci despre o înțelegere directă, în schimbul unor bani. Tânăra nu cerea o sumă fixă, ci spunea că are nevoie doar de bani suficienți pentru a-și plăti chiria câteva luni și pentru a pleca din nou în străinătate.

„Mai aveam nişte bani din Belgia, am vândut telefonul, laptopul, mai aveam un cercel, mai aveam o geantă.... Ce pot eu să spun că aş avea nevoie... Până nasc nu am mâncare, nişte chestii basic. Şi după ce nasc să mă ajutaţi cu un bilet de avion. Să vă gândiţi şi voi la o variantă prin care să aveţi o siguranţă. Eu sunt deschisă la orice propunere aveţi! Două luni de chirie că nu am ce să fac! Şi un bilet de avion!”, le-a spus tânăra, care înainte de a pleca din ţară terminase Politehnica în Bucureşti.

A aflat despre copil când deja trecuse de trei luni şi nu mai putea face întrerupere de sarcină. Tatăl bebeluşului, cu care avea o relaţie de aproximativ un an şi jumătate, iniţial a părut că îşi doreşte copilul,dar s-a răzgândit şi a părăsit-o la scurt timp, aşa că s-a întors în ţară, decisă să „rezolve problema”...

„El, iniţial, spunea că îşi doreşte un copil. Dar, apoi, femeie gravidă, vin greţurile. Nu am mai prezentat interes! (...) Mi-a zis: «Las-o la spital. Scapi şi tu, scap şi eu!»”, a mai povestit ea.

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„Nici nu am ataşamentul ăla. Am mai mult chestia aia să se termine...”

Reporterii au rămas în legătură cu ea pe tot parcursul ultimelor zile de sarcină, au schimbat numeroase mesaje despre starea ei şi a bebeluşului, despre momentul nașterii și despre planurile pe care le avea pentru copil.

Când bebeluşul s-a născut, au mers din nou să o întâlnească, de această dată în maternitate, sperând că se va răzgândi, însă tânăra le-a spus că își dorește în continuare să plece din spital fără copil.

„Nu, unde să-l ţin, cu ce să îl cresc, ce să îi fac? (...) Eu vreau să mă ajutaţi cu chiria. O lună, o lună şi jumătate. Maxim două luni. Şi ceva bani de mâncare, până îmi revin şi plec”, a spus ea, mărturisind că nu simte nicio legătură cu copilul și că sarcina a fost, pentru ea, doar o perioadă pe care și-a dorit să o depășească cât mai repede.

„Nici nu am ataşamentul ăla. Am mai mult chestia aia să se termine, să fac ceva. Nu ştiu... e urât spus. E o perioadă foarte urâtă din viaţa mea sarcina asta. Nu e nicio amintire frumoasă. A fost doar o chinuială continuă. Şi să mai chinui şi un copil. Când plânge ăla de foame, eu ce îi fac? Eu vreau să o nasc, să o ia şi să nu o văd dacă se poate. Eu nu o dau că am vreo depresie. Nici nu mă simt ataşată de ea, ca o mamă. Eu după ce nasc vreau să plec în afară. Ăsta e planul meu”, a spus tânăra, care îşi făcuse şi planul cum să le poată da copilul fără a avea probleme.

Era convinsă că totul poate fi rezolvat simplu, dacă persoana interesată se prezintă în maternitate și este trecută drept tatăl copilului.

„Veniţi la spital. Spuneţi că e tatăl copilului. Pe tine nu te întreabă cine eşti. Eu le spun că e tatăl copilului. Să poată să stea cu copilul. Nu o să mă întrebe nimeni”, îşi făcuse ea planul.

În zilele petrecute în maternitate, hotărârea ei nu s-a schimbat. Le-a povestit reporterilor că urcă în salonul copilului doar atunci când este nevoie, pentru a nu trezi suspiciuni personalului medical, și că își dorește să plece cât mai repede din spital, pentru a se întoarce în Belgia, unde lucrase într-un bar înainte de arămâne însărcinată.

Tânăra povestea că fusese contactată și de alte persoane interesate să ia copilul, printre care o femeie care i s-a părut „ciudată” şi o altă persoană din Germania, dar că le refuzase.

La trei zile de la naştere, bebeluşul, care cântărea puțin peste trei kilograme, nu avea încă un nume. Tânără a povestit că le-a spus cadrelor medicale că tatăl s-a răzgândit și că dorește să îl recunoască, motiv pentru care a preferat să aștepte şi că nimeni nu i-a cerut explicații suplimentare.

Un alt detaliu care i-a surprins pe jurnaliști a fost faptul că mama a refuzat să își alăpteze copilul încă din primele zile de viață și a cerut tratament pentru oprirea lactației.

„Nu, păi am zis că ce rost are? Că nu o... de ce să îl învăţ?! Am cerut pastile să îmi oprească lactaţia. Băiatul e bine”, a mai spus ea.

Dincolo de povestea unei femei care spune că nu mai vede nicio soluție pentru viitorul ei şi că nu are cu ce întreţine un copil, ancheta jurnalistică scoate la lumină și vulnerabilitatea unui sistem şi a unei societăţi în care un copil poate ajunge să fie negociat pe rețelele sociale ca și cum ar fi o marfă oarecare.