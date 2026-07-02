search
Joi, 2 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Bebeluş scos la vânzare pe Facebook de o tânără româncă. Preţul: „Două luni de chirie și un bilet de avion”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O anchetă jurnalistică pornită de la un anunţ sec postat pe Facebook a documentat, pas cu pas, cazul unei tinere care a încercat să își dea copilul imediat după naștere în schimbul unei sume care să îi acopere chiria și plecarea din țară.

O tânără şi-a negociat bebeluşul pe "două luni de chirie şi un bilet de avion". FOTO: arhivă
O tânără şi-a negociat bebeluşul pe "două luni de chirie şi un bilet de avion". FOTO: arhivă

Ancheta jurnaliştilor de la Observator a plecat de la un anunţ scurt şi sec postat pe Facebook, „Vreau să dau copilul spre adopție”, urmat de un număr de telefon. În spatele lui se ascundea însă o poveste mult mai tulburătoare decât părea la prima vedere. Tânăra care publicase mesajul nu căuta o adopție prin procedurile legale, ci o persoană dispusă să îi ia copilul imediat după naștere, în schimbul unor bani. Au urmărit cazul timp de mai multe săptămâni, au vorbit cu tânăra înainte să nască și au întâlnit-o din nou în maternitate, unde aceasta le-a spus că nu și-a schimbat hotărârea și că își dorește să plece din spital fără bebeluș.

Reporterii au contactat-o pe tânăra din Ploieşti după ce au văzut anunţul postat pe Facebook, iar aceasta a acceptat aproape imediat să se întâlnească cu ei şi, în mai puțin de o oră, s-a urcat în tren spre București. Era însărcinată în ultimele săptămâni și vorbea despre copil ca despre o problemă pe care voia să o rezolve cât mai repede. Le-a explicat că se întorsese din Belgia după ce fusese părăsită de partener și că nu mai vedea nicio posibilitate de a crește singură copilul.

„Eu sunt foarte hotărâtă! Nu am ce să îi ofer, m-am tot gândit. (...) Eu cu ce să o cresc, ce să fac? Ce să îi ofer? Nu este o decizie pe care am luat-o peste noapte”, le-a spus femeia reporterilor.

Pe măsură ce discuția a continuat, a devenit clar că nu era vorba despre o adopție legală, ci despre o înțelegere directă, în schimbul unor bani. Tânăra nu cerea o sumă fixă, ci spunea că are nevoie doar de bani suficienți pentru a-și plăti chiria câteva luni și pentru a pleca din nou în străinătate.

„Mai aveam nişte bani din Belgia, am vândut telefonul, laptopul, mai aveam un cercel, mai aveam o geantă.... Ce pot eu să spun că aş avea nevoie... Până nasc nu am mâncare, nişte chestii basic. Şi după ce nasc să mă ajutaţi cu un bilet de avion. Să vă gândiţi şi voi la o variantă prin care să aveţi o siguranţă. Eu sunt deschisă la orice propunere aveţi! Două luni de chirie că nu am ce să fac! Şi un bilet de avion!”, le-a spus tânăra, care înainte de a pleca din ţară terminase Politehnica în Bucureşti.

A aflat despre copil când deja trecuse de trei luni şi nu mai putea face întrerupere de sarcină. Tatăl bebeluşului, cu care avea o relaţie de aproximativ un an şi jumătate, iniţial a părut că îşi doreşte copilul,dar s-a răzgândit şi a părăsit-o la scurt timp, aşa că s-a întors în ţară, decisă să „rezolve problema”...

„El, iniţial, spunea că îşi doreşte un copil. Dar, apoi, femeie gravidă, vin greţurile. Nu am mai prezentat interes! (...) Mi-a zis: «Las-o la spital. Scapi şi tu, scap şi eu!»”, a mai povestit ea.

Un indonezian şi-a vândut pe Facebook bebeluşul de 11 luni şi a băgat banii în jocuri de noroc online

„Nici nu am ataşamentul ăla. Am mai mult chestia aia să se termine...”

Reporterii au rămas în legătură cu ea pe tot parcursul ultimelor zile de sarcină, au schimbat numeroase mesaje despre starea ei şi a bebeluşului, despre momentul nașterii și despre planurile pe care le avea pentru copil.

Când bebeluşul s-a născut, au mers din nou să o întâlnească, de această dată în maternitate, sperând că se va răzgândi, însă tânăra le-a spus că își dorește în continuare să plece din spital fără copil.

„Nu, unde să-l ţin, cu ce să îl cresc, ce să îi fac? (...) Eu vreau să mă ajutaţi cu chiria. O lună, o lună şi jumătate. Maxim două luni. Şi ceva bani de mâncare, până îmi revin şi plec”, a spus ea, mărturisind că nu simte nicio legătură cu copilul și că sarcina a fost, pentru ea, doar o perioadă pe care și-a dorit să o depășească cât mai repede.

„Nici nu am ataşamentul ăla. Am mai mult chestia aia să se termine, să fac ceva. Nu ştiu... e urât spus. E o perioadă foarte urâtă din viaţa mea sarcina asta. Nu e nicio amintire frumoasă. A fost doar o chinuială continuă. Şi să mai chinui şi un copil. Când plânge ăla de foame, eu ce îi fac? Eu vreau să o nasc, să o ia şi să nu o văd dacă se poate. Eu nu o dau că am vreo depresie. Nici nu mă simt ataşată de ea, ca o mamă. Eu după ce nasc vreau să plec în afară. Ăsta e planul meu”, a spus tânăra, care îşi făcuse şi planul cum să le poată da copilul fără a avea probleme.

Era convinsă că totul poate fi rezolvat simplu, dacă persoana interesată se prezintă în maternitate și este trecută drept tatăl copilului.

„Veniţi la spital. Spuneţi că e tatăl copilului. Pe tine nu te întreabă cine eşti. Eu le spun că e tatăl copilului. Să poată să stea cu copilul. Nu o să mă întrebe nimeni”, îşi făcuse ea planul.

În zilele petrecute în maternitate, hotărârea ei nu s-a schimbat. Le-a povestit reporterilor că urcă în salonul copilului doar atunci când este nevoie, pentru a nu trezi suspiciuni personalului medical, și că își dorește să plece cât mai repede din spital, pentru a se întoarce în Belgia, unde lucrase într-un bar înainte de arămâne însărcinată.

Tânăra povestea că fusese contactată și de alte persoane interesate să ia copilul, printre care o femeie care i s-a părut „ciudată” şi o altă persoană din Germania, dar că le refuzase.

La trei zile de la naştere, bebeluşul, care cântărea puțin peste trei kilograme, nu avea încă un nume. Tânără a povestit că le-a spus cadrelor medicale că tatăl s-a răzgândit și că dorește să îl recunoască, motiv pentru care a preferat să aștepte şi că nimeni nu i-a cerut explicații suplimentare.

Un alt detaliu care i-a surprins pe jurnaliști a fost faptul că mama a refuzat să își alăpteze copilul încă din primele zile de viață și a cerut tratament pentru oprirea lactației.

„Nu, păi am zis că ce rost are? Că nu o... de ce să îl învăţ?! Am cerut pastile să îmi oprească lactaţia. Băiatul e bine”, a mai spus ea.

Dincolo de povestea unei femei care spune că nu mai vede nicio soluție pentru viitorul ei şi că nu are cu ce întreţine un copil, ancheta jurnalistică scoate la lumină și vulnerabilitatea unui sistem şi a unei societăţi în care un copil poate ajunge să fie negociat pe rețelele sociale ca și cum ar fi o marfă oarecare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo, șocat de anunțul făcut în direct
digi24.ro
image
Ilie Bolojan anunță când s-ar putea ieftini carburanții: „Prețurile ar putea reveni la nivelul dinaintea lunii martie”
stirileprotv.ro
image
Ceea ce a pornit ca o așa-zisă conspirație s-a dovedit, peste ani, o realitate. Germania acuză oficial Ucraina pentru loviturile din Nord Stream 1 și 2. Un ucrainean a fost pus sub acuzare de procurorii germani
gandul.ro
image
Toți șoferii fac ACEEAȘI greșeală înainte de concediu. Regula de 0,2 care îți poate SALVA vacanța
mediafax.ro
image
Fosta finalistă a Cupei României, la un pas de desființare! Dinamo poate profita
fanatik.ro
image
Rusia a pierdut 1% din populația sa în războiul purtat împotriva Ucrainei. „Cifrele sunt uluitoare”
libertatea.ro
image
Ce scoruri ar obține Zelenski și Zalujnîi, fostul comandant al armatei, dacă ar fi alegeri prezidențiale în Ucraina
digi24.ro
image
Fosta rivală a Simonei Halep și-a schimbat meseria » Viața de lux pe care o trăiește
gsp.ro
image
A fost sedat, după ce i-au murit soția și copiii în cutremurul din Venezuela. Anunțul familiei
digisport.ro
image
Bătaie pe aer condiționat în Franța. Scenele halucinante au avut loc într-un magazin din Paris
click.ro
image
Ucraina refuză blindatele donate de o țară UE. Au costat o avere, dar au grave probleme tehnice: „Acum, în sfârșit, pot fi casate"
antena3.ro
image
Cea mai mare bancă din România a dat cea mai mare finanţare din istoria sa fraţilor Pavăl de la Dedeman. Pentru ce au luat banii
zf.ro
image
Anchetă Observator. O româncă îşi vinde bebeluşul de 3 zile pe Facebook. "Nu am ataşamentul ăla"
observatornews.ro
image
DOLIU în lumea radioului! A murit Anne-Marie Ionescu
cancan.ro
image
Când vom avea o nouă formulă de calcul pentru pensii mai mari? Ministerul muncii, răspuns dezamăgitor
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
prosport.ro
image
Când este mai mare riscul de a intra în contact cu bacteria Vibrio în Marea Neagră. Explicațiile specialiștilor despre „bacteria mâncătoare de carne”
playtech.ro
image
Veste uriașă pentru Cristiano Ronaldo! Familia Simpson a prezis finala Campionatului Mondial 2026 încă din 1997. Video
fanatik.ro
image
Vânzările de locuințe intră în raportările ANAF din iulie 2026. Ce declară notarii și când trebuie să depună proprietarul formular separat
ziare.com
image
"Incredibil". Patrick Mouratoglou nu s-a ferit, după ce a văzut-o pe Serena Williams la Wimbledon
digisport.ro
image
Vești proaste pentru românii care cumpără de pe Temu și Shein! Cât trebuie să plătească în plus
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa în care s-a mutat Ileana Sterp după divorț. Este gard în gard cu mama Geta și e o splendoare. Amenajată în stil rustic, locuința este ceva ce rar vezi / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Prețul carburanților va scădea. Măsurile anunțate de Guvern
mediaflux.ro
image
Fosta rivală a Simonei Halep și-a schimbat meseria » Viața de lux pe care o trăiește
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Cu ce se ocupă iubita lui Tudor Chirilă. O țeapă de 30.000 de euro a băgat-o pe Iulia Mîzgan în depresie. „Nu am fost atentă”
click.ro
image
De ce Angela Similea refuză să mai cânte, la 80 de ani? Dezvăluirile lui Octavian Ursulescu: „Vocea i-a rămas impecabilă”
click.ro
image
Alex Ciucu i-a făcut avansuri Ioanei Ginghină? Replica designerului: „Îi respect familia, era deja căsătorită!” Ce admiră la actriță?
click.ro
Kate Middleton și William în Bahamas GettyImages 1239502886 jpg
Cât de slabă e, de fapt, prințesa? Kate Middleton, așa cum n-am mai văzut-o după diagnosticul de cancer: într-un șort mini
okmagazine.ro
retete chiftele jpg
Cum prepari chiftele pufoase și aromate care impresionează la masa familiei
clickpentrufemei.ro
Monedă Moskon (© Gabriel Talmatchi / Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța)
Cine a fost enigmaticul rege antic Moskon, ale cărui monede de argint au fost descoperite în Dobrogea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
O insulă grecească iubită de români s-a dovedit o dezamăgire pentru o influenceriță: „Vedeți acest video înainte să veniți aici”
image
Cu ce se ocupă iubita lui Tudor Chirilă. O țeapă de 30.000 de euro a băgat-o pe Iulia Mîzgan în depresie. „Nu am fost atentă”

OK! Magazine

image
Nesigur și temător? Regele Charles și-a chemat fiul și frații la palat, înainte de confruntarea cu Harry. Marea absentă de la cina secretă

Click! Pentru femei

image
Nunta lui Taylor Swift va dura 10 ore! Ce alte detalii despre marele eveniment au fost făcute publice

Click! Sănătate

image
Shania Twain, la 60 de ani, dezvăluie cum a surprins-o menopauza