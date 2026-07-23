Premieră la Miercurea-Ciuc. O femeie de 31 de ani a născut cvadrupleți. Cei patru bebeluşi, cântărind între 740 și 810 grame, au fost transferați la Brașov

O femeie de 31 de ani din județul Covasna a adus pe lume trei fetițe și un băiețel la Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc. Este prima naștere de cvadrupleți înregistrată în istoria unității medicale.

La Spitalul Județean de Urgență din Miercurea-Ciuc s-au născut, pe 21 iulie, trei fetițe și un băiețel, prima naștere de cvadrupleți înregistrată de la înființarea unității medicale. Mama, o femeie de 31 de ani din Malnaș-Băi, județul Covasna, a născut prin cezariană în săptămâna a 26-a de sarcină, iar cei patru copii au fost transferați ulterior la Brașov, unde primesc îngrijiri în secția de terapie intensivă neonatală.

„Cu mare bucurie vă aducem la cunoștință - cu acordul părinților - că, în data de 21 iulie 2026, la ora 11:39, în spitalul nostru s-au născut cvadrupleți. Potrivit evidențelor Secției de Neonatologie, este pentru prima dată când în instituția noastră are loc o naștere de cvadrupleți!!”, au anunțat reprezentanții spitalului într-o postare publicată joi, pe Facebook.

Sarcina a fost obținută prin inseminare asistată și a fost urmărită de dr. Hompoth György, medic primar obstetrică-ginecologie și șeful Secției de Obstetrică-Ginecologie.

Cei patru bebeluşi, care cântăresc între 740 și 810 grame, au primit numele Abigél Kincső, Alíz Nóra, Andrea Csenge și Attila Nimród. Din cauza prematurității, toți au avut nevoie de îngrijiri de terapie intensivă neonatală și au fost transferați la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” din Brașov.

„În prezent necesită suport respirator, starea lor este stabilă. Mama se recuperează în spitalul nostru, iar starea sa este bună”, au precizat reprezentanții unității medicale.

Bebelușii au fost transportați la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” din Brașov cu mai multe mijloace de intervenție. Două dintre fetițe au fost preluate de un elicopter SMURD, băiețelul a fost dus cu o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Harghita, iar cea de-a treia fetiță cu o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Brașov.

La finalul mesajului, reprezentanții spitalului le-au mulțumit tuturor echipelor medicale implicate.

„Alături de dr. Hompoth György, la intervenție au participat dr. Voicu Camelia și dr. Holló Tünde, medici primari obstetrică-ginecologie, împreună cu echipa blocului operator de ginecologie. În îngrijirea nou-născuților, echipa Secției de Neonatologie a depus un efort remarcabil și a dat dovadă de un înalt profesionalism: dr. Adorján Márta, dr. Cseh Zsuzsánna, dr. Sánta Réka, dr. Sándor Szende, dr. Szilveszter Dóra Sarolta și asistentele de neonatologie. Anestezia a fost asigurată de dr. Szabó-András Laura și dr. Mihály Zalán Csaba”, se mai arată în postarea spitalului.