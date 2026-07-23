„Evident că nu mai au nicio șansă”. Unul dintre nou-născuții care așteptau un loc la ATI, la Spitalul „Marie Curie”, a murit

Unul dintre cei nouă bebeluși care așteptau eliberarea unui loc la ATI, la Spitalul „Marie Curie”, a murit, a informat joi medicul Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției de Terapie Intensivă. Tragedia vine în contextul în care, în aceeași zi, Guvernul a aprobat un Memorandum pentru deblocarea posturilor din spital.

Zece copii așteptau eliberarea unui pat la ATI, numărul locurilor disponibile fiind limitat de lipsa personalului medical.

Medicul Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției ATI de la Spitalul pentru Copii „Marie Curie”, a precizat că unul dintre copiii care așteptau eliberarea unui loc a decedat.

„De unul am aflat că a murit între timp. Nu am putut să îl luăm. Când avem 22 de pacienți, atunci suntem la maximum”, a declarat el pentru Antena 3.

Întrebat ce șanse au copiii care așteaptă eliberarea unui loc, medicul a precizat: „Evident că nu au șanse, evident că nu mai au nicio șansă, pentru că oprim săptămâni în șir internările aici ca să ajungem să eliberăm cele cinci paturi pentru care nu avem asistente”.

„E o gură de oxigen acum, înainte să mori”

Cătălin Cîrstoveanu a afirmat totodată că situația nu poate fi rezolvată de pe o zi pe alta, din cauza mai multor factori.

„E o gură de oxigen acum, înainte să mori, însă pacientul este critic, pentru că, mâine, situația este aceeași, poimâine va fi la fel. Dacă o colegă pleacă în concediu de maternitate, s-a terminat. Dacă cineva se îmbolnăvește sau dacă cineva își dă demisia, s-a terminat. Trebuie să ne căciulim la Guvern ca să asigure permanența îngrijirii în reanimare pentru copiii noștri.

Al doilea lucru este foarte important. De unde aduc eu 8 asistente acum, trainuite, pentru pacienții critici, operații, chirurgie cardiacă, CRLT, ventilație mecanică? Poate din afara țării, poate cei care au plecat și care sunt în afara țării și lucrează acolo în condiții deosebite”, a spus el pentru Euronews.

El a afirmat, de asemenea, că „pe un rigipsar s-ar bate orice asistentă”, deoarece „un rigipsar bun câștigă 2.000 de euro”.

Memorandum pentru deblocarea posturilor

Amintim că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a avizat memorandumul propus de Ministerul Sănătății pentru deblocarea a 22 de posturi la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”.

Decizia vine în contextul în care conducerea unității medicale a avertizat că deficitul de personal a determinat închiderea a cinci paturi de terapie intensivă, afectând capacitatea spitalului de a trata cazurile grave.

Până de curând, secția dispunea de 27 de paturi, însă numărul a fost redus la 22 după plecarea a șapte asistente medicale. Două dintre acestea au demisionat, în timp ce altele au intrat în concediu medical sau de creștere a copilului.