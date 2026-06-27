Video Moment emoționant în Venezuela. Un bebeluș a fost scos viu și nevătămat de sub dărâmături după 32 de ore

Un nou-născut a fost salvat de sub dărâmăturile unei clădiri prăbuşite, la 32 de ore după cele două cutremure care au devastat Venezuela.

O înregistrare video care circulă pe rețelele de socializare arată echipele de salvare lucrând la lumina unui proiector în vârful unei grămezi de moloz şi scoţând bebeluşul, în aplauzele celor prezenţi, vineri seara, târziu, în cel mai grav afectat oraş din ţară, La Guaira, situat la nord de capitala Caracas.

În imagini se vede cum salvatorii dau mai departe, din mână în mână, bebeluşul învelit într-o pătură, înainte de a-l curăţa cu grijă, cu batiste.

Bebeluşul, în vârstă de doar 18 zile, a fost scos nevătămat după ce a petrecut 32 de ore sub dărâmături. Mama copilului a fost salvată o oră mai târziu, potrivit Agerpres.

Sursa: X / @BradCGZ

Zeci de mii de persoane sunt în continuare date dispărute după dublul cutremur care a devastat Venezuela.

Cel puțin 920 de decese au fost confirmat în urma celor două cutremure succesive care s-au produs miercuri seara (ora locală) în nordul ţării, cu magnitudinea 7,2, respectiv 7,5. Alte câteva mii au fost rănite. Peste 50.000 de persoane sunt date dispărute.

La aproape 48 de ore de la cele mai devastatoare cutremure înregistrate în Venezuela după anul 1900, echipele internaţionale de căutare şi salvare din cel puţin 17 ţări au început să intervină în această ţară aflată în criză, al cărei sistem sanitar se află într-o stare deplorabilă.

În puțin de o oră, nordul Venezuelei a fost lovit de un fenomen rar și spectaculos pentru comunitatea științifică: un „dublet seismic”, adică două cutremure majore produse într-un interval foarte scurt de timp.