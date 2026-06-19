Mormintele dintr-un oraș din România vor putea fi găsite cu GPS și cod QR: cum va funcționa sistemul

Digitalizarea ajunge într-un domeniu neașteptat la Brașov: cimitirele orașului vor fi transformate într-un sistem digital în care fiecare loc de veci va putea fi găsit pe hartă, cu GPS și cod QR.

Autoritățile din Brașov au demarat procedura de achiziție pentru digitalizarea Cimitirelor Șprenghi și Municipal, unde sunt aproximativ 41.000 de locuri de veci.

Proiectul prevede crearea unei baze de date informatice complexe, în care vor fi introduse toate informațiile existente în evidențele administrației cimitirelor. Este vorba despre date privind locurile de veci, persoanele înhumate, concesionarii, contractele de concesiune și plățile aferente acestora. Valoarea maximă a contractului este de 250.413 lei plus TVA, respectiv aproximativ 303.000 de lei, iar finanțarea este alocată pentru implementarea unui sistem software dedicat administrării cimitirelor, potrivit publicației bzb.ro.

Conform caietului de sarcini, firma desemnată câștigătoare va trebui să preia, să verifice, să proceseze și să coreleze datele existente în evidențele administrației locale. Ulterior, informațiile vor fi integrate într-o bază de date geospațială, care va permite poziționarea exactă a fiecărui mormânt pe hartă.

Sistemul va permite localizarea rapidă a locurilor de veci, inclusiv prin GPS, iar în viitor ar putea fi integrate și coduri QR pe monumente, care să ofere acces rapid la informații despre persoanele înhumate și perioada de concesiune.

De asemenea, platforma informatică va putea fi folosită pentru servicii electronice destinate publicului, astfel încât aparținătorii să poată consulta online informații despre locurile de veci sau să identifice mai ușor amplasarea acestora în cimitir.

Reprezentanții Primăriei spun că proiectul va aduce ordine și transparență într-un sistem administrativ complex.

„Acest sistem vine ca ajutor pentru că vom avea o imagine digitală, completă, a întregului cimitir. De la morminte, cu fiecare poziționat exact unde este, înregistrat pe fiecare mormânt, cine este înhumat acolo, perioada de concesiune, plățile. La fel și pentru aparținători. Le va fi foarte ușor”, a declarat Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al instituției, pentru Observator.

Proiectul are un termen de implementare de 90 de zile de la emiterea ordinului de începere.