Români acuzați că au profanat 15 cimitire din Franța și au furat zeci de statuete

Doi cetățeni români vor fi judecați în luna iunie în Franța, la Laval, după ce anchetatorii francezi i-au identificat ca fiind responsabili pentru o serie de furturi și profanări comise în mai multe cimitire din departamentele Mayenne și Ille‑et‑Vilaine.

Potrivit parchetului, cei doi bărbați, în vârstă de 32 și 34 de ani, nu sunt la prima abatere, având condamnări anterioare pentru fapte similare, potrivit Le Figaro.

Cei doi români au fost reținuți marți, în urma unor percheziții efectuate la domiciliile lor. Ancheta a fost deschisă după ce, în noaptea de 15 spre 16 aprilie, mai multe morminte au fost găsite vandalizate în sudul departamentului Mayenne.

La audieri, suspecții au recunoscut că au sustras în total 84 de statuete și ornamente din bronz, provenite din șase cimitire din Mayenne și alte nouă din Ille‑et‑Vilaine. Prejudiciul a fost estimat între 20.000 și 25.000 de euro.

Acuzații de furt, distrugere și profanare de morminte

Inițial, cei doi urmau să fie prezentați instanței în regim de urgență, sub acuzațiile de „furturi în grup, însoțite de distrugeri și profanări de morminte”, însă procesul a fost însă amânat pentru data de 16 iunie, a precizat procurorul Republicii Laval, Anne‑Lyse Jarthon.